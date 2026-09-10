كركي: سلفات جديدة لمكاتب الصندوق في زغرتا وحلبا وبيت الدين لدفع معاملات المضمونين المنجزة

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان، انه "في إطار حرص إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تأمين استمرارية الخدمات للمضمونين، ولا سيما في المكاتب التي تحملت خلال الفترة الماضيّة أعباءً استثنائية نتيجة الظروف الأمنيّة وحركة النزوح، يواصل المدير العام للصندوق د. محمد كركي اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الجهوزيّة الماليّة لهذه المكاتب، بما يضمن قدرتها على تلبية حاجات المضمونين وعدم تأخير دفع مستحقاتهم.



وعليه، أصدر د. كركي 3 قرارات حملت الأرقام 483 و484 و488 بتاريخ 10/9/2026، قضى بموجبها دفع سلفات مالية لكلّ من مكتب بيت الدين، حلبا، وزغرتا، بقيمة إجمالية بلغت نحو 11 مليار ل.ل.، بهدف تعزيز قدرتها على مواصلة دفع المستحقات والاستجابة لحجم المعاملات المتزايد.



وفي هذا السياق، يؤكّد د. كركي أنّ مسار التطوير في الصندوق لا يقتصر على إدخال البرامج والأنظمة الجديدة وتحسين التجهيزات اللوجستية فحسب، بل الأهمّ هي كفاءة المستخدمين والتزامهم وقدرتهم على إدارة الضغط والاستجابة لحاجات المضمونين في ظلّ الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، بحيث تبقى حقوق المضمونين وإنجاز معاملاتهم الصحيّة وتقديم أفضل الخدمات لهم على رأس أولويّات إدارة الصندوق".