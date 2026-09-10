الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ولاد البلد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوزير الحاج: لا إجراءات تطاول خدمة المشترك قبل تأمين بديل رسمي
أخبار لبنان
2026-09-10 | 06:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوزير الحاج: لا إجراءات تطاول خدمة المشترك قبل تأمين بديل رسمي
كتب وزير الاتصالات شارل الحاج عبر منصة"اكس":" المواطن عم يدفع، بس المصاري ما عم توصل لا للشركات ولا للخزينة. في شبكة عم تستعمل خدمة موضوعة لتسهيل حياة الناس بغير محلّها. لاحظت فروقات بالإيرادات، وطلبت التدقيق، وتبيّن السبب. ما في قرار صدر، وما في تاريخ. وما رح يصير أي إجراء يطاول خدمة المشترك قبل ما يكون في بديل رسمي بيأمّن خدمة بسعر يناسب أصحاب الدخل المحدود. الأرصدة محفوظة. التحويل بين المشتركين ما بينلغى. منوقّف التسرّب، مش المواطن".
أخبار لبنان
الحاج:
إجراءات
تطاول
المشترك
تأمين
التالي
الحشيمي: شمس الطاقة ستحرق رصيد الحكومة أوقفوا القرار وكفى إذلالًا للناس
كركي: سلفات جديدة لمكاتب الصندوق في زغرتا وحلبا وبيت الدين لدفع معاملات المضمونين المنجزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-06-22
مصدر رسمي لبناني للـLBCI: مجرد الاتصال برئيس الجمهورية من قبل المسؤولين الأميركيين والقطريين يعني أن لا بديل عن الدولة وخلال الإتصال لم تتم مناقشة شكل الخلية التي ستتولى آليات منع الإشتباك
خبر عاجل
2026-06-22
مصدر رسمي لبناني للـLBCI: مجرد الاتصال برئيس الجمهورية من قبل المسؤولين الأميركيين والقطريين يعني أن لا بديل عن الدولة وخلال الإتصال لم تتم مناقشة شكل الخلية التي ستتولى آليات منع الإشتباك
0
أخبار لبنان
2026-08-07
الرئيس عون استقبل الوزير شارل الحاج: لتحسين جودة خدمات الاتصالات
أخبار لبنان
2026-08-07
الرئيس عون استقبل الوزير شارل الحاج: لتحسين جودة خدمات الاتصالات
0
أخبار لبنان
2026-07-08
الحاج تفقد "اوجيرو" ومركزي "ألفا" و"تاتش" في صيدا: زيارتنا تأكيد لواجب الدولة في تأمين الخدمات الأساسية ومواكبة إعادة الإعمار
أخبار لبنان
2026-07-08
الحاج تفقد "اوجيرو" ومركزي "ألفا" و"تاتش" في صيدا: زيارتنا تأكيد لواجب الدولة في تأمين الخدمات الأساسية ومواكبة إعادة الإعمار
0
أخبار لبنان
2026-08-27
وزير العمل بحث مع وفد من الأجراء المتقاعدين في الإدارات العامة تعويضات نهاية الخدمة واشتراكات الضمان
أخبار لبنان
2026-08-27
وزير العمل بحث مع وفد من الأجراء المتقاعدين في الإدارات العامة تعويضات نهاية الخدمة واشتراكات الضمان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:54
جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا... مرقص: الموافقة على منع البيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي
أخبار لبنان
10:54
جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا... مرقص: الموافقة على منع البيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
10:03
الرئيس عون اتصل بملك البحرين: لبنان يستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة
أخبار لبنان
10:03
الرئيس عون اتصل بملك البحرين: لبنان يستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة
0
أمن وقضاء
09:44
بالفيديو - قوى الأمن تحذّر من رسائل احتيالية حول مخالفات سرعة تستهدف المواطنين
أمن وقضاء
09:44
بالفيديو - قوى الأمن تحذّر من رسائل احتيالية حول مخالفات سرعة تستهدف المواطنين
0
أخبار لبنان
09:32
نقابة الدواجن تطالب بإلغاء "الرسم البيئي" عن مواد أساسية تدخل في صلب تربية الدجاج
أخبار لبنان
09:32
نقابة الدواجن تطالب بإلغاء "الرسم البيئي" عن مواد أساسية تدخل في صلب تربية الدجاج
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-09-08
غارة إسرائيلية تستهدف النبطية الفوقا
آخر الأخبار
2026-09-08
غارة إسرائيلية تستهدف النبطية الفوقا
0
أخبار لبنان
2026-05-17
مرقص من بكركي: لاحترام الكرامات الشخصية والوطنية والدينية ومستمرون بحملات التوعية مع حفظ دور القضاء
أخبار لبنان
2026-05-17
مرقص من بكركي: لاحترام الكرامات الشخصية والوطنية والدينية ومستمرون بحملات التوعية مع حفظ دور القضاء
0
آخر الأخبار
2026-03-26
الجيش الإسرائيليّ: رصدنا هجومًا صاروخيًا إيرانيًا يستهدف وسط إسرائيل والقدس ونعمل على اعتراضه
آخر الأخبار
2026-03-26
الجيش الإسرائيليّ: رصدنا هجومًا صاروخيًا إيرانيًا يستهدف وسط إسرائيل والقدس ونعمل على اعتراضه
0
خبر عاجل
2026-03-04
غارتان تستهدفان مدينة النبطية
خبر عاجل
2026-03-04
غارتان تستهدفان مدينة النبطية
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
11:04
Les Croustillons de la Mer... وصفة مميزة بالقريدس والكراب وفيليه السمك (فيديو)
عالم الطبخ
11:04
Les Croustillons de la Mer... وصفة مميزة بالقريدس والكراب وفيليه السمك (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
مجلس الوزراء في القصر الجمهوري... تعيينات وملف النفايات على جدول الأعمال
تقارير نشرة الاخبار
07:57
مجلس الوزراء في القصر الجمهوري... تعيينات وملف النفايات على جدول الأعمال
0
أخبار لبنان
07:50
جنوب لبنان تحت النار: كيف يبدو المشهد من فرون؟
أخبار لبنان
07:50
جنوب لبنان تحت النار: كيف يبدو المشهد من فرون؟
0
أخبار لبنان
05:42
الوزير هاني اطلع رئيس الجمهورية على أضرار الجنوب: طالت 22.5% من الأراضي الزراعية ونعمل على تأمين التمويل
أخبار لبنان
05:42
الوزير هاني اطلع رئيس الجمهورية على أضرار الجنوب: طالت 22.5% من الأراضي الزراعية ونعمل على تأمين التمويل
0
أخبار لبنان
04:47
الجميّل يسأل الحكومة: ماذا نُفّذ من قرارات مجلس الوزراء وخطة الجيش وحصر السلاح؟
أخبار لبنان
04:47
الجميّل يسأل الحكومة: ماذا نُفّذ من قرارات مجلس الوزراء وخطة الجيش وحصر السلاح؟
0
أخبار دولية
23:53
ترامب يعد كل أميركي بـ5 آلاف دولار إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس في الانتخابات
أخبار دولية
23:53
ترامب يعد كل أميركي بـ5 آلاف دولار إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس في الانتخابات
0
أخبار دولية
14:54
الرئيس الأميركيّ: سنشنّ هجمات إضافية ضد إيران
أخبار دولية
14:54
الرئيس الأميركيّ: سنشنّ هجمات إضافية ضد إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
مصرف لبنان يخفض عمولات البطاقات… ويدفع نحو تقليص اقتصاد الكاش
تقارير نشرة الاخبار
14:24
مصرف لبنان يخفض عمولات البطاقات… ويدفع نحو تقليص اقتصاد الكاش
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
لماذا اشتعل اليمن فجأة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
لماذا اشتعل اليمن فجأة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:12
الداخلية تعمّم شروط وآلية تركيب ألواح الطاقة الشمسية دون 1.5 ميغاوات
أخبار لبنان
02:12
الداخلية تعمّم شروط وآلية تركيب ألواح الطاقة الشمسية دون 1.5 ميغاوات
2
خبر عاجل
07:41
المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي
خبر عاجل
07:41
المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي
3
أخبار لبنان
04:57
في برج البراجنة وبسبب خلافات مادية... أطلق النار على والده فأرداه قتيلاً وشعبة المعلومات توقفه
أخبار لبنان
04:57
في برج البراجنة وبسبب خلافات مادية... أطلق النار على والده فأرداه قتيلاً وشعبة المعلومات توقفه
4
أخبار لبنان
02:56
السفارة الأميركيّة في بيروت: جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات... وقرارات الحرب والسلم بيد الدولة
أخبار لبنان
02:56
السفارة الأميركيّة في بيروت: جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات... وقرارات الحرب والسلم بيد الدولة
5
أخبار لبنان
03:09
طقس مستقر وحار قليلًا خلال الأيام المقبلة...
أخبار لبنان
03:09
طقس مستقر وحار قليلًا خلال الأيام المقبلة...
6
اسرار
23:29
أسرار الصحف 10-09-2026
اسرار
23:29
أسرار الصحف 10-09-2026
7
تقارير نشرة الاخبار
14:24
مصرف لبنان يخفض عمولات البطاقات… ويدفع نحو تقليص اقتصاد الكاش
تقارير نشرة الاخبار
14:24
مصرف لبنان يخفض عمولات البطاقات… ويدفع نحو تقليص اقتصاد الكاش
8
أخبار لبنان
11:36
الجيش: الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تهدّد الاستقرار وتعيق جهودنا
أخبار لبنان
11:36
الجيش: الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تهدّد الاستقرار وتعيق جهودنا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More