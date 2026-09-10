الوزير الحاج: لا إجراءات تطاول خدمة المشترك قبل تأمين بديل رسمي

كتب وزير الاتصالات شارل الحاج عبر منصة"اكس":" المواطن عم يدفع، بس المصاري ما عم توصل لا للشركات ولا للخزينة. في شبكة عم تستعمل خدمة موضوعة لتسهيل حياة الناس بغير محلّها. لاحظت فروقات بالإيرادات، وطلبت التدقيق، وتبيّن السبب. ما في قرار صدر، وما في تاريخ. وما رح يصير أي إجراء يطاول خدمة المشترك قبل ما يكون في بديل رسمي بيأمّن خدمة بسعر يناسب أصحاب الدخل المحدود. الأرصدة محفوظة. التحويل بين المشتركين ما بينلغى. منوقّف التسرّب، مش المواطن".