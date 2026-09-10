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الرئيس عون اتصل بملك البحرين: لبنان يستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة
أخبار لبنان
2026-09-10 | 10:03
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الرئيس عون اتصل بملك البحرين: لبنان يستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة
اتصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وابلغه استنكار لبنان رئيساً وشعباً للاعتداءات التي تعرضت لها المملكة، مؤكداً تضامن الشعب اللبناني مع الشعب البحريني الشقيق في الظروف الراهنة.
وتم خلال الاتصال عرض الأوضاع في المنطقة.
وجرى البحث أيضاً بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، والتأكيد على الحرص المشترك على مواصلة دعم وتعزيز التعاون الثنائي، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والسياسي، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
أخبار لبنان
لبنان
جوزاف عون
البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
اعتداءات
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