جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا... مرقص: الموافقة على منع البيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي

أعلن وزير الاعلام المحامي بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا، الموافقة على تخصيص حساب خاص لإذاعة لبنان من أجل تمكينها من جلب الإعلانات.



كما أعلن الموافقة على منع البيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.



ولفت مرقص الى أن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أكد أن حضور الجيش ومؤسسات الدولة في الجنوب يشكل عامل ثقة واطمئنان للمواطنين الصامدين الذين يريدون عودة كاملة للدولة، مشيرا الى الحاجة للبيوت الجاهزة من أجل تسهيل عودة المواطنين الى قراهم في الجنوب كمرحلة أولى.



وعن ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، أشار الوزير مرقص الى أن "الحكومة جددت التزامها بالمعايير التي سبق أن وُضعت في الملف، على أن تكون هذه العقود على 4 دفعات والتدقيق النهائي في الأسماء والرجوع الى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها شهر".



وذكر أنه سيتم عقد جلسة حكومية خاصة لبحث ملف النفايات والحلول المقترحة، بطلب من رئيس الجمهورية.