القيادة الاستراتيجية والتحوّل والنمو المستدام في مؤتمر صحافي وجلسة حوارية بعنوان "قيادة المرحلة المقبلة"

القيادة الاستراتيجية والتحوّل والنمو المستدام، مواضيع حضرت في مؤتمر صحافي وجلسة حوارية بعنوان "قيادة المرحلة المقبلة" في كلية عدنان القصار للأعمال في الجامعة اللبنانية الأميركية LAU وذلك بمشاركة رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية الدكتور شوقي عبد الله، وعميد الكلية البروفيسور ديما جمالي، وآلان بجاني الذي انضم الى الكلية بصفته المدير التنفيذي المقيم لبرنامج EMBA في الجامعة.



هذا وتلت الفعالية، مراسم توقيع كتاب لبجاني تحت عنوان Leading Through the New Realities.