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هاشم طالب الحكومة بالالتفات إلى أبناء القرى الجنوبية وحاجاتهم

أخبار لبنان
2026-09-13 | 07:04
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هاشم طالب الحكومة بالالتفات إلى أبناء القرى الجنوبية وحاجاتهم
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هاشم طالب الحكومة بالالتفات إلى أبناء القرى الجنوبية وحاجاتهم

 اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "استمرار الوضع على ما هو عليه من اعتداءات يومية وتوسعة في رقعة الاحتلال وما يتركه ذلك من آثار وتداعيات، يستدعي التخلي عن الخضوع والانصياع الى الاملاءات والتوجهات التي تخدم مصلحة العدو وتقديم الخدمات الانتخابية له وكأن المطلوب ان نتجهز لمرحلة خطيرة يحاول العدو الاسرائيلي الاعداد لها".



ودعا إلى "التنبه الى نوايا العدو ومشاريعه العدوانية التي تظهرت ملامحها من خلال طرح فكرة الخط الرمادي وعودته لبث روح الفتنة، وهذا يستدعي التوقف عنده وهنا مسؤولية الحكومة للالتفات إلى ابناء القرى والبلدات الجنوبية ودعم صمودهم وتقديم الخدمات الانمائية والاجتماعية وسد اي ثغرة".



وطالب الحكومة "وهي في مرحلة دراسة الموازنة، بالأخذ بالاعتبار احتياجات المناطق الحدودية ووضع موازنة خاصة لتأمين متطلبات المنطقة كي لا يبقى مجال لنفوذ افكار العدو من اي زاوية".

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