الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قبلان: الإستهتار بدمائنا وقرانا وتجيير الدولة لإبن الستّ والتعامل معنا كأننا أبناء جارية لن يمرّ وسنتحاسب

أخبار لبنان
2026-09-13 | 07:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قبلان: الإستهتار بدمائنا وقرانا وتجيير الدولة لإبن الستّ والتعامل معنا كأننا أبناء جارية لن يمرّ وسنتحاسب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
قبلان: الإستهتار بدمائنا وقرانا وتجيير الدولة لإبن الستّ والتعامل معنا كأننا أبناء جارية لن يمرّ وسنتحاسب

 وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة إلى الشعب، قال فيها: " أيها اللبنانيون، لا يمكن الحديث عن لبنان بلا الحديث عن جنوبه الذي ينزف تحت عين السلطة التنفيذية التي تخنقه وتحاصره وتتواطأ عليه وتتعامل معه كدعاية إعلامية ورشوة سيادية وصفقة بخسة بعالم الإلتزامات الجانبية، وبهذا المجال لا بدّ من تدارك فتنة السلطة التنفيذية التي تضع البلد فوق حد السيف وترمي الشراكة الوطنية والصيغة التاريخية بكل أسباب التمزيق والتحريض والإنقسام، وتعمل بكل ما أوتيت من قوة للخلاص من جبهة الجنوب السيادية التي تمثّل القضية الأم للبنان ووجوده، والقضية اليوم ليس أنّ السلطة التنفيذية لا تريد الدفاع عن الجنوب بل مجموع السياسيات التي تخنق الجنوب وتحاصره وتستنزفه وتمنع عليه كل أسباب الحياة".



وتابع: "الخطير أنّ شوفانية السلطة تتعامل مع الجنوب على طريقة الغارات الإعلامية والإستثمار بالكراسي والتحريض الداخلي والتمزيق التاريخي والحرص التام على أمن إسرائيل الإرهابية عن طريق الملحقات الأمنية التي تهدد أصل وجود لبنان وتضع السلطة في قلب أسوأ اتهام تاريخي، وكون الجنوب مهدد هذا يعني أنّ لبنان وشراكته الوطنية وسلمه الأهلي ومشروع دولته التاريخي مهدد، ومع ذلك لا شغل للسلطة التنفيذية إلا الفتنة والخنق واللعبة الخارجية للخلاص من جبهة الجنوب وإغلاق منافذ الإغاثة عن أهم مُكون سيادي لبنان. ولأن الدفاع عن الجنوب اللبناني ضرورة وجودية وسيادية ووطنية وميثاقية فهذا يضعنا في قلب أقدس أقداس السلاح المقاوم الذي يدافع عن لبنان بكل ما أوتي من قوة وتضحيات، وهنا تكمن قداسة المقاومة التي ما زالت تحفظ لبنان وتمنع الصهيونية الإرهابية من ابتلاع لبنان وشطب وجوده الدستوري والتاريخي والشعبي، وهنا أقول للبنانيين: أمن لبنان لا يتجزأ، وجنوب لبنان يختبر لبنانية كل لبناني والتزام كل قوة سياسية بسياق الصيغة الوطنية، والحل بإطلاق صرخة وطنية وورشة عملانية تمنع السلطة المجنونة من أسوأ فتنة داخلية وأخطر كارثة سيادية سيما أنها تعطي إسرائيل الإرهابية المدة الكافية للخلاص من تدمير الجنوب وجرفه. وموقفنا اليوم وغداً: الجنوب بالنسبة للبنان هو القضية الأم، والعاصمة الأم، والسيادة الأم والشراكة الأم، والصيغة الوطنية الأم، وبلا الجنوب لا حاجة لوجود لبنان، والتسامح بهذا المجال خيانة، ومحو الذاكرة خيانة، والعفو السياسي بهذا المجال خيانة، ولن ننسى أبداً ومن ينسى مذابح جنوبه والتزامات السلطة الجانبية خائن، والسلطة التنفيذية الحالية شريك كامل بما يجري بالجنوب من قتل وإبادة وفظاعات وتفجير وتدمير وتجريف وغارات ولن تشفع لها لعبة الشوفانية الإعلامية المنسقة مع أعداء هذا الوطن".



واضاف: "للتاريخ الآتي أقول: الشراكة الوطنية تبدأ بالجنوب وتنتهي عنده، ودون الجنوب لا صيغة وطنية ولا شراكة سياسية ولا تضامن شعبي ولا وجود تاريخي، وترك الجنوب بهذه الطريقة خيانة عليا، والعين بالعين، والإستهتار بدمائنا وقرانا وتجيير الدولة لإبن الستّ والتعامل معنا كأننا أبناء جارية لن يمرّ، وسنتحاسب، وهناك من يقتلنا اليوم ويشارك بكل مؤامرة وخيانة لإبادتنا والخلاص منّا، ولن نقبل بالمساومة على دمنا وقرانا ومدننا وجنوبنا الذي يعاني من فجيعة الإلتزامات الجانبية والملحلقات الأمنية التي تضع أمن تل أبيب فوق أمن لبنان وجنوبه، وواشنطن بطور الهزيمة التي تضعها بخلف قائمة قوى الشرق الأوسط النافذة، ومضيق هرمز وباب المندب يشكلان صورة أخطر زلزال إقليمي دولي لا سابق له على الإطلاق، والسلطة التنفيذية المحسوبة على أحزاب السلطة وواشنطن والكواليس الأمنية تضع البلد في صلب أزمة وطنية تدميرية، ولن نسكت عن مشاريع الخيانة التي تطال أصل وجودنا، وما تزرعه السلطة الحالية يضعنا بقلب أسوأ انقسام سياسي ووطني، والسلطة الحالية تتعامل مع الجنوب كمقبرة وعدّاد موتى وتراخيص مفتوحة للتطويب الخارجي والأمن الصهيوني، مع أنّ منطق الوطنية يفترض بالسلطة التنفيذية أن تكون أمام شعبها وناسها فيما خص قضايا الجبهات السيادية والوجودية لا أمام تل أبيب الإرهابية وما يلزمها من كواليس وخرائط أمنية. أيها اللبنانيون، المنطق الوطني يقول: حين يتعرض لبنان للخطر فإنّ الدفاع عنه يصبح قضية كل لبناني، والآن مسؤولية كل لبناني تحميل السلطة التنفيذية أخطر مسؤولية وطنية لأنها تبيع جنوب لبنان وتتواطأ عليه".



وختم قبلان: "بكل صراحة أقول: لا ضمانة للجنوب ولبنان أكبر من ضمانة حركة أمل وحزب الله والتضحيات التي يقدّمها هذا الثنائي المقاوم ليبقى لبنان، ولا سلطة تاريخية ولا أمانة وطنية أكبر مما يقوم به الرئيس نبيه بري، ولتعلم السلطة الحالية التي ترجم جنوب لبنان بكل إمكاناتها وتحاصره وتخنقه وتتواطأ عليه أنّ الجنوب وأهله أكبر من الموت، والتاريخ لن يرحم، ولا أعني التاريخ الآتي بل التاريخ الذي تطبخه السلطة، وطابخ السمّ آكله، ومن يصبر ويقاوم لا يُهزَم، وهذا تاريخنا الوطني، ومن تاريخه الجنوب لن يعرف الهزيمة أبداً ولن يقبل بخيانة لبنان".

أخبار لبنان

الإستهتار

بدمائنا

وقرانا

وتجيير

الدولة

الستّ

والتعامل

كأننا

أبناء

جارية

وسنتحاسب

LBCI التالي
اليوم الأخير من رالي لبنان الـ48... منافسة محتدمة لحسم هوية الفائز
هاشم طالب الحكومة بالالتفات إلى أبناء القرى الجنوبية وحاجاتهم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-08-11

النائبة بولا يعقوبيان: إذا لم يمر اليوم القانون لن يمرّ فلنناقش التعديلات ونقر القانون

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-03

المفتي قبلان: "إتفاق الإطار" سقوط وطني تاريخي ولن يمر مهما كان الثمن

LBCI
أخبار لبنان
07:04

هاشم طالب الحكومة بالالتفات إلى أبناء القرى الجنوبية وحاجاتهم

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-30

الخارجيّة ردّاً على عراقجي: العقلانيّة بين الدول تقتضي احترام السيادة والتعامل مع مؤسّسات الدولة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:16

سلام في ذكرى اغتيال الرئيس الجميّل: طيّ صفحات العنف لا يكون بإنكارها أو نسيانها بل بالمصارحة والمصالحة

LBCI
أمن وقضاء
10:36

الجيش: إصابة عسكري ومطلوب نتيجة تبادل إطلاق نار خلال عملية دهم في عكار

LBCI
أخبار لبنان
07:53

قوى الأمن: شعبة المعلومات تتصدّى لعصابة سرقة خطيرة وتوقف أحد أعضائها

LBCI
أخبار لبنان
07:17

الحوت: آن الأوان لتطبيق حقيقي لقرار بيروت منزوعة السلاح

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-09-11

وفاة الأباتي بولس نعمان عن 94 عامًا... أحد أبرز الشخصيات الدينية والوطنية في لبنان

LBCI
صحف اليوم
2026-07-30

مصدر لـ"الجمهورية": الجولة المقبلة من المفاوضات تُعقد في أجواء ملبّدة

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-20

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم وقع في شمال شرق حلب بسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-30

توافر الغاز في لبنان: ماذا يقول رئيس نقابة الموزعين للـLBCI؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
07:11

اليوم الأخير من رالي لبنان الـ48... منافسة محتدمة لحسم هوية الفائز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:43

جولة لبنانية سورية للكشف على خط سكة طرابلس–حمص تمهيداً لإعادة تأهيله وتشغيله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:42

سوق الأحد في تول... بوابة اقتصادية جديدة في زمن الحرب

LBCI
أخبار دولية
06:42

شي جين بينغ يطرح مبادرات لتعزيز التعاون بين دول «بريكس الكبرى»

LBCI
أخبار دولية
04:56

العراق يبدأ إعادة فتح ثلاثة معابر مع إيران أُغلقت عقب هجوم على السعودية

LBCI
أخبار لبنان
04:17

الراعي: حماية الجنوب لا تكون بالشعارات..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

قطار لبنان يعود… من بوابة الذاكرة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:54

تحت الـ١٦؟ قانون جديد بوجه إدمان الـSocial Media

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

برازيليّ يعزف لبنان… ويختاره وطناً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:59

هذه تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر...

LBCI
حال الطقس
02:44

طقس حار يسيطر على لبنان...

LBCI
منوعات
16:12

اختبار "بيزا" 2025 يفجّر صدمة: تراجع قياسي في أداء طلّاب لبنان... ومرتبة متدنية عالمياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

في برج ابي حيدر... اشكال قديم تفاعل وادى الى سقوط قتيلين وجريح

LBCI
أخبار لبنان
02:54

الرئيس عون في ذكرى بشير الجميل: وحدة لبنان والأرض والشعب والمؤسسات أمانة الشهداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

برازيليّ يعزف لبنان… ويختاره وطناً

LBCI
فنّ
12:03

«قولوا بحبّك للي بتحبّوه»… ريما الرحباني بصورة تجمعها بغسان الرحباني وفادي شربل ورسالة من القلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

قطار لبنان يعود… من بوابة الذاكرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More