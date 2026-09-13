سلام في ذكرى اغتيال الرئيس الجميّل: طيّ صفحات العنف لا يكون بإنكارها أو نسيانها بل بالمصارحة والمصالحة

أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنه "في ذكرى اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميّل، أؤكد أنه مهما بلغ الخلاف السياسي من حدّة وعمق، لا يمكننا أن نقبل في مجتمعنا بالاغتيال السياسي، لا بالعبوات والمتفجرات ولا بكواتم الصوت. فتاريخنا علّمنا أن الاغتيال قد ينهي حياة، لكنه لم ينجح يوماً في حسم خلاف".



وقال: "طيّ صفحات العنف من ماضينا لا يكون بإنكارها أو نسيانها، بل بالمصارحة والمصالحة، وبالاحتكام إلى المؤسسات والديمقراطية في إدارة اختلافاتنا".