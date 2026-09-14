شركة Sky Lounge Services نفت ما يتم تداوله عن تفريغ وتهريب وقود الطائرات من مطار القليعات إلى الخارج

أكدت شركة Sky Lounge Services في بيان، أن "ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي حول مزاعم تتعلق بتفريغ وتهريب وقود الطائرات من مطار الرئيس رينيه معوّض – القليعات إلى خارج الأراضي اللبنانية، معلومات عارية تماما من الصحة".



وأعلنت الشركة أن المطار لم يدخل بعد مرحلته التشغيلية التجارية، كما أنه لا توجد حاليا طائرات مرتبطة بعمليات الشركة متمركزة في المطار تستدعي وجود مخزون من وقود الطائرات لهذه الغاية في المرحلة الراهنة.



وتمنت من كل من يرغب في الحصول على معلومات دقيقة بشأن مشروع مطار الرئيس رينيه معوّض – القليعات، الرجوع إلى المنصات الرسمية لـSky Lounge Services، باعتبارها المصدر الأساسي للمستجدات المتعلقة بأعمال الشركة ودورها في تطوير وتشغيل المطار، داعية إلى التحقق من المعلومات قبل تداولها أو نشرها، تجنبا لنقل أخبار قد تكون غير دقيقة أو عارية من الصحة.



وجددت الشركة التزامها بالشفافية وبإطلاع الرأي العام بشكل مستمر على آخر المستجدات المتعلقة بالمشروع من خلال منصاتها الرسمية.