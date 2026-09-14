أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لقاءات للرئيس عون بعد الظهر محورها الأوضاع محليا وإقليميا

أخبار لبنان
2026-09-14 | 09:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لقاءات للرئيس عون بعد الظهر محورها الأوضاع محليا وإقليميا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لقاءات للرئيس عون بعد الظهر محورها الأوضاع محليا وإقليميا

 واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، فاستقبل الرئيس ميشال سليمان واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع الراهنة محلياً وإقليمياً.

وبعد اللقاء، قال الرئيس سليمان:"تداولت مع فخامة الرئيس في التطورات الميدانية في جنوب لبنان والإجراءات التي تتخذ تنفيذاً لوقف اطلاق النار وانسحاب القوات الاسرائيلية. وفيما أشدت بزيارة الرئيس الى الجنوب تتويجاً لخطوة انتشار الجيش في النبطية، تمنيت الا يرتكب حزب الله بعد الان الخطيئة الكبرى التي تمثلت بعدم تسليم تلة علي الطاهر للجيش اللبناني، على رغم المناشدات التي وجِّهت للحزب بوجوب الاقدام بشجاعة على هذه الخطوة قبل فوات الاوان منعاً لخسارة الفرص مرة اخرى".

اضاف الرئيس سليمان: "اذا كان من المعلوم ان اعداء لبنان يراهنون على فشل صيغة العيش المشترك وضياع الرسالة اللبنانية النابعة منها والموجهة الى العالم اجمع، فعلى من يؤمن بلبنان هذا ان يسعى الى دعم رئيس الدولة ومؤسساتها لارساء دولة القانون، الدولة السيدة والمستقلة، وان يعمل على وأد الفتنة ومنع تسللها الى الصفوف اللبنانية وعدم الارتهان للخارج او تخوين واتهام الاطراف الأخرى، والابتعاد عما يشجع الفرز والانقسام والتجزئة والتوطين وفقاً لما يشتهيه اعداء لبنان."

طارق متري

واستقبل الرئيس عون، نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد وآخر التطورات.

                     

أخبار لبنان

للرئيس

الظهر

محورها

الأوضاع

محليا

وإقليميا

LBCI التالي
وزير الصحة أطلق مبادرة "نَفَس" لتعزيز صحة الموظفين ووقايتهم من الأمراض
شركة Sky Lounge Services نفت ما يتم تداوله عن تفريغ وتهريب وقود الطائرات من مطار القليعات إلى الخارج
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-08-24

الرئيس الصيني خلال لقائه بملك الأردن: قضية فلسطين قضية "محورية" في الشرق الأوسط

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-12

مروان حمادة بعد لقائه الرئيس عون: المفاوضات أفضل وسيلة لمعالجة المشكلة في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-07

كنعان بعد لقائه الرئيس عون: قانون الانتظام المالي أساس لاسترداد الودائع واستعادة الثقة بالاقتصاد

LBCI
خبر عاجل
2026-07-10

جعجع بعد لقائه عون: الدولة في لبنان رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي وقراراتها يجب الامتثال لها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:43

الجيش يوقف 12 شخصًا لإطلاقهم النار و123 سوريًّا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية ويضبط أسلحة وذخائر حربية

LBCI
أخبار لبنان
12:27

قيادتا "حزب الله" وحركة "أمل": السلم الأهلي خط أحمر

LBCI
أخبار لبنان
11:42

وزيرة الشؤون التقت نواب طرابلس وعكار والمنية - الضنية: تعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير مراكز الوزارة أولوية لخدمة المناطق

LBCI
أخبار لبنان
11:35

قائد الجيش استقبل السفير القطري

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2026-09-08

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
2026-09-08

رويترز نقلا عن مسؤول أميركي: استهدفنا ناقلات إيرانية عدة مرتبطة بالحرس الثوري ردا على محاولات جديدة لشن هجمات صاروخية على سفينة حربية للبحرية الأميركية

LBCI
أخبار دولية
2026-09-07

الشيباني: سوريا ماضية في استعادة دورها العربي وتعزيز العمل المشترك ورفض التدخلات الخارجية

LBCI
منوعات
2026-08-13

دقيقتان من الظلام في وضح النهار... كسوف كلي يخطف أنظار أوروبا (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
11:52

لعشّاق المونة اللبنانية: تشكيلة مميزة من مونة اللوبية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:25

لجنة الصحة بحثت ملف الدواء... عبدالله: وزير الصحة باشر التحضير لتشكيل الهيئة الوطنية للدواء

LBCI
أخبار لبنان
06:54

الصدي: لا سلف خزينة ولا استدانة... ونعمل على استجرار الكهرباء من سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:12

لليوم الثاني على التوالي... وفد فني سوري في لبنان لإعادة خط الحديد بين البلدين إلى الخدمة

LBCI
أخبار دولية
05:11

إيران: الاجتماع المخصص لمضيق هرمز أرجئ بطلب من السعودية

LBCI
أخبار دولية
04:45

الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا بنى تحتية عسكرية في السعودية بصواريخ بالستية ومسيرات

LBCI
أخبار لبنان
02:51

وفد فني سوري في لبنان لمتابعة مشروع إعادة الربط السككي بين البلدين وربط مرفأ طرابلس بالشبكة السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:21

بعد زيارة رسامني إلى سوريا… العمل يبدأ على الأرض: لجنة لبنانية–سورية تعاين خط سكة الحديد من طرابلس إلى حمص

LBCI
عالم الطبخ
14:17

تستعدون لعزيمة كبيرة؟ إليكم وصفة جيغو الغنم مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:52

تعاون أمني لبناني-إماراتي يكشف شبكة ترويج مخدرات وبيع سيارات مسروقة... وتوقيف متورّطين

LBCI
أخبار لبنان
06:20

حزب الوطنيين الأحرار ينعى النائب السابق دوري شمعون

LBCI
خبر عاجل
16:01

معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب أنجز مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت ووقعها وختمها وسيُسلّمها مع كامل المستندات الثلثاء المقبل الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي

LBCI
رياضة
08:38

محمد بن سليم إلتقى الرئيس عون: سأواصل دعم سباقات الرالي في لبنان لوجستيا وماديا وأنوي إقامة بطولة كبرى على الأراضي اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟

LBCI
أخبار لبنان
07:01

مياه بيروت وجبل لبنان دعت مشتركي كسروان لتسديد بدلات المياه قبل نهاية العام

LBCI
آخر الأخبار
07:29

معلومات للـLBCI: انزال ركاب طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط قبل اقلاعها من مطار بيروت الى باريس لإعادة تفتيشها وذلك بعدما قال أحد المسافرين إن لديه قنبلة وترجح المصادر الأمنية خلو الطائرة من المتفجرات وأن يكون الأمر مجرد مزحة وتقول إن "الإحتياط واجب"

LBCI
حال الطقس
02:25

الطقس الحار مستمر هذا الاسبوع قبل انخفاض الحرارة الأسبوع المقبل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More