وزير الصحة أطلق مبادرة "نَفَس" لتعزيز صحة الموظفين ووقايتهم من الأمراض

دعا وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين إلى الالتفات إلى موظفي القطاع العام وتأمين رعاية صحية لائقة لهم، مطلقاً مبادرة **"نَفَس – نحو بيئات عمل حكومية أكثر صحة"** التي طوّرتها دائرة الرعاية الصحية الأولية بالشراكة مع جمعية "موطن صحي" ودائرة طب العائلة في الجامعة الأميركية في بيروت.



وشدّد ناصر الدين، في كلمته خلال حفل الإطلاق، على أن موظفي الوزارة يؤدون عملهم في ظروف ضاغطة وكانوا دائماً في الخط الأمامي خلال الأزمات، مؤكداً أنه "من الواجب، إن لم تكن هناك قدرة على تحسين الظروف المالية، أن نعمل على تحسين بيئة العمل".



وأوضح أن المبادرة تربط موظفي الوزارة بمراكز الرعاية الصحية الأولية للاستفادة من الخدمات والأدوية والرزم الصحية مجاناً، على أن تشمل أيضاً الحالات المرضية والإنسانية لأفراد عائلاتهم. ورأى أن المبادرة تشكّل نموذجاً أولياً يُصار إلى تعميمه لاحقاً على الوزارات والمؤسسات العامة الأخرى، معتبراً أن "القطاع العام يستحق الرعاية والاهتمام".





من جهتها، أوضحت رئيسة الدائرة الدكتورة رنده حمادة أن المبادرة تؤدي دوراً تكاملياً للوقاية من الأمراض، فيما لفتت الدكتورة منى عثمان (AUB) إلى أن أكثر من 75% من الوفيات في لبنان سببها الأمراض المزمنة غير المعدية.



