قائد الجيش استقبل السفير القطري

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة السفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. وتناول البحث آخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة.



وقد أعرب العماد هيكل عن شكره للسفير القطري ولدولة قطر على وقوفها الدائم إلى جانب المؤسسة العسكرية خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أهمية العلاقات الأخوية، والتعاون بين الجيشَين القطري واللبناني.