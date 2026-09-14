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الجيش يوقف 12 شخصًا لإطلاقهم النار و123 سوريًّا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية ويضبط أسلحة وذخائر حربية

أخبار لبنان
2026-09-14 | 12:43
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الجيش يوقف 12 شخصًا لإطلاقهم النار و123 سوريًّا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية ويضبط أسلحة وذخائر حربية
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الجيش يوقف 12 شخصًا لإطلاقهم النار و123 سوريًّا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية ويضبط أسلحة وذخائر حربية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة التسلل غير الشرعي إلى الأراضي اللبنانية، وأوقفت بنتيجتها 12 شخصًا و123 سوريًّا وفقًا لما يلي:

• توقيف 10 مواطنين في بلدة فاريا – كسروان لإطلاقهم النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية في حوزتهم.

• توقيف المواطن (ح.ا) عند حاجز المصيدة – عرسال لإطلاقه النار باتجاه أحد الأشخاص في وقت سابق.

• توقيف السوري (ز.د.) عند حاجز المدفون – البترون لحيازته مسدسًا حربيًّا وذخائر.

• توقيف 123 سوريًّا في مناطق مختلفة لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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