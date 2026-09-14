عراقجي يؤكد دعم إيران الكامل للمقاومة اللبنانية في مواجهة اعتداءات النظام الصهيوني

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس النواب نبيه بري.



وبحث الطرفان خلال الاتصال التطورات الإقليمية وضرورة تعزيز التنسيق بين دول المنطقة لمواجهة مساعي الهيمنة وإشعال الحروب التي يمارسها النظام الصهيوني ضد لبنان وسائر دول المنطقة.



وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى حرص إيران الدائم على صون السيادة الوطنية اللبنانية ووحدة أراضي لبنان في مواجهة اعتداءات النظام الإسرائيلي المرتكب للإبادة الجماعية، مؤكدًا دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل للمقاومة اللبنانية الأبيّة في مواجهة الاحتلال واعتداءات النظام الصهيوني.



من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعمها لبنان، وقدّم عرضًا للوضع الراهن في جنوب لبنان. وأشار إلى جرائم النظام الصهيوني بحق لبنان، مذكّرًا بالمسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي والدول الإسلامية عن وقف انتهاكات النظام المحتل للقانون ومحاسبة المجرمين ومعاقبتهم.