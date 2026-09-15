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سلام: طرابلس قادرة على استعادة دورها الاقتصادي عبر منظومة متكاملة للنقل والاستثمار

أخبار لبنان
2026-09-15 | 06:36
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سلام: طرابلس قادرة على استعادة دورها الاقتصادي عبر منظومة متكاملة للنقل والاستثمار
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سلام: طرابلس قادرة على استعادة دورها الاقتصادي عبر منظومة متكاملة للنقل والاستثمار

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن طرابلس قادرة على استعادة دورها الاقتصادي من خلال الشراكة والتكامل، مشدداً على ضرورة أن تعمل مرافق المدينة ومشاريعها الإنمائية كمنظومة واحدة، لا كمؤسسات منفصلة.

وفي خلال توقيع مذكرات تفاهم وعقود لمشاريع تهدف إلى النهوض بطرابلس والشمال، قال سلام إن الرؤية الحكومية تقوم على "بناء منظومة لوجستية تجمع البحر والبر والجو"، عبر مرفأ قادر على خدمة التجارة والاستيراد والتصدير، ومنطقة اقتصادية تستقطب الصناعة، وشبكة من السكك الحديدية والطرق تربط طرابلس بالداخل والمعابر الحدودية، إضافة إلى مطار رينيه معوض في القليعات لفتح نافذة إضافية أمام الشمال وعكار على لبنان والعالم.

وأشار إلى أن الهدف هو "بناء دور طرابلس في اقتصاد المستقبل"، مؤكداً أن "حين تنمو طرابلس ينمو لبنان معها"، ومشدداً على أن الرؤية بدأت والعبرة تبقى في التنفيذ، وأن الثقة لا تستعاد بالكلام بل بتراكم القرارات الصحيحة.

وشدد سلام على أن تحقيق هذه الرؤية لا يمكن أن يتم من دون القطاع الخاص، داعياً إلى بناء الجهوزية للاستفادة من الفرص المتاحة، ومؤكداً أن الغاية الأساسية هي خلق فرص عمل وتحريك الاقتصاد.

من جهته، أعلن وزير الأشغال فايز رسامني أن نحو 20 مشروعاً تطويرياً مطروحاً أمام مرفأ طرابلس، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في ربط المرفأ بالحدود السورية باتجاه حمص وبالشبكة الحديدية السورية.

وقال رسامني إن العمل جارٍ على تشكيل فريق فني لبناني-سوري مشترك، بهدف ربط مرفأ طرابلس بشبكة السكك الحديدية السورية، ومنها بشبكات النقل باتجاه العراق وتركيا والأردن ودول الخليج.

وأكد أن مسؤولية الدولة تتمثل في "خلق بيئة تجذب الاستثمارات في الشمال"، مشيراً إلى أن العمل على هذه المسارات يشكل جزءاً من رؤية متكاملة لتعزيز موقع طرابلس والشمال على خريطة التجارة والنقل الإقليمي.

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