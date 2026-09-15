جولة للسفير عيسى في زوطر الغربية...

في توقيت لافت ومن دون إعلان مسبق، وصل السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى الى زوطر الغربية، إحدى البلدات الجنوبية المشمولة بالمناطق التجريبية بموجب اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.جولة غابت التغطية الإعلامية عن بعض محطاتها، وابتعدت أحيانًا حتى عن عدسات المواطنين.البداية كانت من دير سيدة البشارة، قبل أن يتوجّه عيسى إلى جسر القعقعية، الذي تعرّض للقصف خلال الحرب الأخيرة ويربط شمال نهر الليطاني بجنوبه.واختتم السفير جولته باجتماع ضمّ رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدبن وأعضاء المجلس البلدي، وممثلين عن مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار. عز الدين قال بعد الاجتماع انه شرح الوضع في زوطر الغربية وحاجات المطلوبة للبلدة.