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الحجار التقى رئيس جمهورية باكستان... زرداري يؤكد دعم سيادة لبنان واستقلاله ويدعو إلى حل النزاعات بالحوار

أخبار لبنان
2026-09-15 | 06:52
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الحجار التقى رئيس جمهورية باكستان... زرداري يؤكد دعم سيادة لبنان واستقلاله ويدعو إلى حل النزاعات بالحوار
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الحجار التقى رئيس جمهورية باكستان... زرداري يؤكد دعم سيادة لبنان واستقلاله ويدعو إلى حل النزاعات بالحوار

استقبل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية آصف علي زرداري، في إسلام آباد، وزير الداخلية أحمد الحجار، في حضور الوفد اللبناني المرافق، وتناول اللقاء التطورات الراهنة في المنطقة، والجهود التي تبذلها باكستان للمساهمة في تعزيز الاستقرار الإقليمي وفتح قنوات الحوار بين الأطراف، إضافة إلى دورها في دعم المساعي الديبلوماسية الهادفة إلى خفض التوترات ومعالجة الأزمات.

وفي مستهل اللقاء، نقل الوزير الحجار تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الرئيس زرداري، وأعرب عن تقديره للدور الذي أدته باكستان في المنطقة، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في مجال الأمن ومكافحة المخدرات.

من جهته، تحدث الرئيس زرداري عن قلقه إزاء استمرار عدم الاستقرار والأعمال العدائية في لبنان والشرق الأوسط، وأكد دعم باكستان سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامته.

وقال: "إن بلاده تدعم الجهود الديبلوماسية من أجل وقف التصعيد والسلام المستدام وحل النزاعات من خلال الحوار ووفقا للقانون الدولي".

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