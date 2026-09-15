الرئيس عون نوّه بجهود إدارة "الريجي" وسقلاوي توقع عائداتها بـ500 مليون دولار في 2026

نوّه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس إدارة "الريجي" بجهودهم وما حققته المؤسسة من إيرادات، معتبراً أن "الإدارة السليمة أدت إلى هذه النجاحات، لأن العمل كان من أجل المصلحة الوطنية".



من جهته، أعلن المهندس ناصيف سقلاوي أن عائدات "الريجي" للعام 2026 يُقدّر أن تبلغ نحو 500 مليون دولار".



