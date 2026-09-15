أصحاب مكاتب التخليص الجمركي في المصنع علّقوا إضرابهم المفتوح بعد اتصالات البساط والخليل

أعلن أصحاب مكاتب التخليص الجمركي في المصنع تعليق إضرابهم المفتوح بدءا من ظهر اليوم، عقب الاتصالات التي أجراها وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط و رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح الخليل .



ومن المقرر أن يلتقي وفد من أصحاب المكاتب العميد الخليل يوم الغد في مكتبه في بيروت، على أن يعقد أصحاب المكاتب لقاءًا مع وزير الاقتصاد يوم الجمعة المقبل، لبحث مطالبهم والاعتراضات التي دفعتهم إلى الإضراب.

