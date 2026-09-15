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عيسى جال على زوطر الغربية وقاعقعية الجسر وكنيسة البشارة يرافقه وفد من "مجلس الانماء والاعمار"
أخبار لبنان
2026-09-15 | 11:52
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عيسى جال على زوطر الغربية وقاعقعية الجسر وكنيسة البشارة يرافقه وفد من "مجلس الانماء والاعمار"
جال السفير الاميركي في بيروت ميشال عيسى، قبل ظهر اليوم، على بلدة زوطر الغربية وعلى جسر قاعقعية الجسر المستحدث، في زيارة هي الاولى لسفير اميركي الى هذه المنطقة منذ حرب الـ 2006 ، ورافقه وفد من "مجلس الانماء والاعمار".
وكانت محطته الاولى في كنيسة البشارة في بلدة زوطر الغربية وسط اجراءات امنية مشددة اتخذتها وحدات من فوج المكافحة في الجيش وحرس السفارة.
وبعد جولة في ارجاء الكنيسة التي تضررت بفعل القصف والغارات الاسرائيلية القريبة منها ، راقب من مدخلها بلدة زوطر الشرقية التي تتواجد فيها قوات الاحتلال الاسرائيلي وتنفذ يوميا اعمال نسف وتفجير للمنازل.
وسجل في الاثناء تحرك لآليات العدو العسكرية داخل زوطر الشرقية وبالتزامن حلقت "درون" إسرائيلية في اجواء الكنيسة اثناء تواجد السفير عندها.
بعد ذلك، جال عيسى على جسر قاعقعية الجسر الذي دمرته الغارات الحربية المعادية وراقب اعمال بناء جسر مؤقت، ليعود بعدها الى بلدة زوطر الغربية ويزور رئيس بلديتها عبد عز الدين في المنزل الجاهز المؤقت والذي خصص كمقر للبلدية بعدما دمر العدو الاسرائيلي مبناها سابقا وبعد اجتماع لاكثر من نصف ساعة ، غادر عيسى المنطقة.
واعلن رئيس بلدية زوطر الغربية عز الدين قائلا: "اوضحت للسفير عيسى اننا في زوطر نريد الاطمئنان ولسنا مرتاحين ابدا ونعيش في بقعة جغرافية صغيرة وضيقة جدا ، لان هناك احياء لا يمكن الوصول اليها وهي محاذية لزوطر الشرقية، وسألته عن اعادة الاعمار فقال ان شاء الله ولكن ليست بكبسة زر، وكان هناك وعد باعادة الاعمار ولكن لم يحدد مهلة زمنية".
وختم": "اخبرته عن حال بلدتنا والبلدات المجاورة، اي منطقة شمال الليطاني تحديدا، وعن طريقنا الاساسية عبر زوطر الشرقية التي ما تزال محتلة وجزء من زوطر الغربية محتل".
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