الحجار يلتقي جيلاني ودار في إسلام آباد ويؤكدان دعم استقرار لبنان

واصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لقاءاته الرسمية في إسلام آباد، فالتقى رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يوسف رضا جيلاني في مبنى البرلمان، ثم وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في مبنى وزارة الخارجية.



وشكّل اللقاءان مناسبة لتبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة في المنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار وفتح مسارات للحوار، مع تأكيد الجانب الباكستاني دعمه للبنان وحرصه على استقراره وسيادته.



كما جرى التشديد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين البلدين، بما يعزز العلاقات الثنائية ويفتح آفاقا جديدة للتعاون في المجالات المشتركة.