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بدران للجنة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية: كرامي طلبت إجراء بعض التعديلات على ملف التفرّغ
أخبار لبنان
2026-09-15 | 16:37
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بدران للجنة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية: كرامي طلبت إجراء بعض التعديلات على ملف التفرّغ
عُقد لقاء بين وفد من لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، مع رئيس الجامعة اللبنانيّة بسام بدران.
وخلال اللقاء أبلغ رئيس الجامعة وفد اللجنة أن وزيرة التربية ريما كرامي طلبت إجراء بعض التعديلات على ملف التفرّغ، مع الحفاظ على الأسماء الواردة فيه من دون أي مساس ما يؤمن الإنصاف ويتلاءم مع ملاحظات الوزراء. ولفت الى أن كل ما قيل في الإعلام عار من الصحة جملة وتفصيلاً.
وأكد رئيس الجامعة أن هذه التعديلات يمكن إنجازها خلال بضعة أيام، وأن وزيرة التربية ووزير المالية، ورئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية، حرصاء على إنجاز الملف، مشيرًا إلى عدم وجود عرقلة من أي طرف.
في المقابل، أكدت اللجنة استمرار إضراب الأساتذة المتعاقدين والامتناع عن الأعمال الأكاديمية كافة، إلى حين اقرار ملف التفرغ.
أخبار لبنان
الأساتذة المتعاقدين
الجامعة اللبنانية
بسام بدران
التفرّغ
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