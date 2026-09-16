أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توضيح من التربية عن وضع المتعاقدين والمستعان بهم: قرار تأخير التحاقهم بالمدارس إجراء تنظيمي موقت لحين إتمام الإجراءات القانونية والتربوية المستحقة

أخبار لبنان
2026-09-16 | 02:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توضيح من التربية عن وضع المتعاقدين والمستعان بهم: قرار تأخير التحاقهم بالمدارس إجراء تنظيمي موقت لحين إتمام الإجراءات القانونية والتربوية المستحقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
توضيح من التربية عن وضع المتعاقدين والمستعان بهم: قرار تأخير التحاقهم بالمدارس إجراء تنظيمي موقت لحين إتمام الإجراءات القانونية والتربوية المستحقة

ذكرت وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان توضيحي عن وضع المتعاقدين والمستعان بهم، أنه "عطفاً على المراجعات المتكررة وموجة الاستياء العارمة التي عبّر عنها المعلمون المتعاقدون على اختلاف مسمياتهم (صناديق المدارس، الأهل، وغيرهم) والمستعان بهم، يهم وزارة التربية والتعليم العالي أن توضح أن قرار تأخير التحاقهم بالمدارس والثانويات الرسمية هو إجراء تنظيمي موقت لحين إتمام الإجراءات القانونية والتربوية المستحقة"

وأشارت الى أن ذلك استناداً إلى المعطيات الآتية:

أولاً: عدم اكتمال عمليات تسجل التلامذة في شكل نهائي، إذ تريّث الكثير من أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم في خلال فصل الصيف على الرغم من حض الوزارة المستمر لهم، مما أدى إلى عدم وضوح الرؤية في تحديد الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة أو ثانوية.

ثانياً: تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وما نتج عنه من نزوح ديموغرافي، مما فرض إعادة توزيع المتعلمين على المناطق الأكثر أماناً، الأمر الذي أوجد نقصاً في الكادر التعليمي في عدد من المدارس وفائضاً في مدارس أخرى، ويتطلب ذلك إعادة تنظيم توزيع المعلمين وفاقا للحاجة 

وتحت سقف مبدأي العدالة والمساواة.

 

ثالثاً: التوجه الجاد لدى الوزارة لتوحيد مسميات المتعاقدين وتأطير وضعهم التعاقدي ليكون مباشرة مع الوزارة وفقا للأصول القانونية بدلاً من تعدد الصناديق والمسميات، ضماناً لحقوقهم وحفاظاً على كرامتهم الوظيفية.

رابعاً: إجراء إحصاء دقيق وشامل للإحتياجات التعليمية كافة قبل إبرام أي عقود جديدة وتأكيد الحاجة على العقود الحالية، تمهيداً لاتخاذ الخطوات التشريعية والقانونية التي تكفل إدخالهم الملاك وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.

خامساً: تخفيف الأعباء المالية عن كاهل صناديق المدارس الرسمية ولجان الأهل التي لم تعد قادرة على تحمّل هذه النفقات وصعوبة تحويل أموال إلى صناديقها.

سادساً: التزام الوزارة معطيات الجهات الرقابية المعنية، وفي مقدمتها مجلس الخدمة المدنية إضافة إلى وزارة المالية، بعدم الموافقة على أي تعاقد جديد أو صرف اعتمادات مالية إلا بعد بيان المسوغات القانونية والاحتياجات الفعلية.

سابعاً: إن المساعدات والهبات المقدمة من الجهات المانحة غير مخصصة لبند التعاقد لهذا العام، وعليه تعمل الدولة على تأمين المستحقات المالية للمتعاقدين من مصادر أخرى أو عبر اقتطاعها من نفقات مخصصات لحاجات ليست أقل أهمية وإلحاحًّا.

ثامناً: تشكيل فريق عمل لإجراء مسح ميداني شامل للمدارس والثانويات الرسمية، لجمع البيانات وتحديد الحاجات والفائض وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة المرعية والمصلحة العامة، مع مراعاة الجوانب الإنسانية ومبادئ الإنصاف، تأكيداً على حرص الوزارة الدائم على صون حقوق المعلمين والمتعلمين على حدٍ سواء.

تاسعا: أن تأخر إنجاز الدراسات لا يرتبط برغبة في تأخير العام الدراسي أو في منع المدارس والثانويات من فتح أبوابها، إذ كانت الوزارة قد طلبت من الأهالي تسجيل أبنائهم منذ شهر تموز، إلا أن نسب التسجيل لم تسمح في بعض المناطق بتكوين صورة نهائية عن أعداد التلامذة وحاجات المدارس. يضاف إلى ذلك أن عددًا من المدارس والثانويات ، ولا سيما تلك التي كانت مستخدمة كمراكز إيواء، واجهت صعوبات في العودة إلى جهوزيتها واستكمال عمليات التسجيل.

 

 

ولفت البيان الى أن "حماية حقوق المتعاقدين لا تكون باستمرار آلية أنهكت صناديق المدارس وراكمت المستحقات، بل بتسوية أوضاعهم وفق القانون، وتأمين التمويل اللازم لعقودهم، والعمل على تثبيتهم وفق الأصول. وهذا تحديدًا ما تعمل وزارة التربية على تحقيقه".

 

أخبار لبنان

التربية

المتعاقدين

والمستعان

تأخير

التحاقهم

بالمدارس

إجراء

تنظيمي

إتمام

الإجراءات

القانونية

والتربوية

المستحقة

بدران للجنة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية: كرامي طلبت إجراء بعض التعديلات على ملف التفرّغ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-07-16

سقوط اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل الظروف الحالية القاهرة بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 2026/2025

LBCI
أخبار لبنان
16:37

بدران للجنة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية: كرامي طلبت إجراء بعض التعديلات على ملف التفرّغ

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-22

مكتب الإعلام لوزيرة التربية: إشكاليات قانونية في قرار مجلس الشورى

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-22

الخارجية البريطانية: اتخذنا إجراء احترازيا بسحب موظفينا من إيران موقتا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:37

بدران للجنة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية: كرامي طلبت إجراء بعض التعديلات على ملف التفرّغ

LBCI
أخبار لبنان
14:19

هذا ما أعلنته الرئاسة الفرنسية بشأن الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن

LBCI
أخبار لبنان
14:01

لحود شاركت في معرض "سوق السفر العربي" في دبي: لبنان يسعى للاستقرار والسلام وتعزيز دور السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

إجوا يحاسبوا الحكومة… حاسبوا بعض عالوقت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-09-13

وزير الخارجية العُماني: لا نزال ملتزمين بتعزيز الحوار الذي يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في منطقتنا

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-27

نقيب الصيادلة زار مع وفد وزير الداخلية وعرض معه مطالب القطاع وحماية الصيدليات

LBCI
آخر الأخبار
15:16

الدفاع المدني السعودي: إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة خميس مشيط وفي مدينة أبها للتحذير من خطر

LBCI
أخبار دولية
2026-08-27

سموطريتش يطرح خطة لـ"تهويد" منطقتين ذات كثافة سكانية عربية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

إجوا يحاسبوا الحكومة… حاسبوا بعض عالوقت

LBCI
أمن وقضاء
13:53

الحجار يوضح مضمون اتفاقية تم توقيعها مع باكستان في شأن تبادل السجناء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

بين دبي وأدما... ترويجٌ وتعاطٍ وسيارات مسروقة والـLBCI تكشف الأسماء والتفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الأباتي بولس نعمان... راهبٌ في قلب السياسة والحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

طرابلس تجمع البحر والبر والجو في رؤية واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعد سبع سنوات من الأزمة... لبنان مجددا أمام اختبار صندوق النقد الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الغلاء يتصاعد والإدارات العامة تحتجّ

LBCI
أخبار دولية
13:19

إسرائيل تؤجل مفاوضات روما وتعيد تنظيم قواتها في الجنوب استعدادًا للبقاء طويلًا

LBCI
أخبار دولية
13:18

ارتفاع عوائد سندات الخزينة الأميركية يضغط على مسار الحرب مع إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:31

النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس

LBCI
أمن وقضاء
11:08

تعميم صورة مشتبه به بتهمة سرقة درّاجة ناريّة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

بين دبي وأدما... ترويجٌ وتعاطٍ وسيارات مسروقة والـLBCI تكشف الأسماء والتفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
14:19

هذا ما أعلنته الرئاسة الفرنسية بشأن الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن

LBCI
خبر عاجل
05:37

معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب سلّم مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت مع كامل المستندات الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي

LBCI
خبر عاجل
11:34

مصدر قضائي لفرانس برس: النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
10:02

بري تلقى اتصالا من عراقجي: نحذر من تداعيات عدم التحرك اقليميا ودوليا لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان

LBCI
أمن وقضاء
12:30

مجلس القضاء الأعلى دعا القضاة إلى مواصلة أداء رسالتهم بأمانة واستقلال وتجرد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More