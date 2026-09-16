الحجار اختتم زيارته إسلام آباد بجولة شملت مؤسسات أمنية وتقنية باكستانية

اختتم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار زيارته الرسمية لإسلام آباد، بجولة شملت مؤسسات أمنية وتقنية باكستانية، واطلع خلالها على التجارب والخبرات الباكستانية في هذه المجالات.



وفي هذا السياق، زار الوزير الحجار والوفد اللبناني المرافق المقر العام لقوة مكافحة المخدرات الباكستانية (ANF)، حيث اطلع على آليات عملها وجهودها في مجال مكافحة المخدرات، لا سيما في ما يتصل بتعزيز القدرات الأمنية وتبادل الخبرات.

بعدها، انتقل إلى الهيئة الوطنية لقاعدة البيانات والتسجيل (NADRA)، التي تُعد جهة محورية في مجال الحوكمة الرقمية، وإدارة قواعد البيانات الوطنية، وتقديم خدمات موثوقة وآمنة إلى المواطنين في مختلف أنحاء باكستان، حيث استمع إلى شرح مفصل عن تجربتها في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

كما شملت الجولة الحديقة الوطنية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والطيران (NASTP)، حيث تعرّف الوزير الحجار والوفد المرافق إلى أبرز البرامج والمشاريع في مجالات علوم الفضاء والطيران والتكنولوجيا، ودور المركز في دعم الابتكار وتطوير القدرات التقنية.

تأتي هذه الجولة في ختام الزيارة الرسمية للوزير الحجار إلى باكستان، التي تضمنت سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين والقيادات السياسية والأمنية، وأبرزهم رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزيري الداخلية ومكافحة المخدرات والخارجية، وقائد الجيش وئيس مجلس الشيوخ، وهدفت كلها إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين لبنان وباكستان.