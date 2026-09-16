اللواء شقير استقبل السفيرة الدنماركية

التقى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه السفيرة الدانماركية في لبنان ميتي ثيجيسين (Mette Thygesen) في زيارة تعارف، وبحث معها الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.