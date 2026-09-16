الاشغال تبدأ تنفيذ أعمال للسلامة العامة على الأوتوستراد الساحلي في طبرجا باتجاه بيروت

اعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان" بدء تنفيذ أعمال تتعلق بالسلامة العامة على الأوتوستراد الساحلي، المسلك الغربي، في محلة طبرجا باتجاه بيروت، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الخميس 17 أيلول.







ونظرًا إلى طبيعة الأعمال، التي تستدعي تثبيت آليات ومعدات ضخمة على الطريق، وبعد التنسيق مع قوى الأمن الداخلي ومفرزة سير جونية، سيتم إقفال عدد من المسارب بصورة مرحلية خلال فترة تنفيذ الأشغال، على أن تبقى الطريق سالكة أمام حركة المرور في المحلة".







ودعت" المواطنين وسائقي المركبات إلى التقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وبالإشارات والإرشادات المرورية الموضوعة في موقع الأشغال، بما يساهم في تأمين السلامة العامة والحفاظ على انسيابية حركة السير، ويساعد الفرق الفنية على إنجاز الأعمال ضمن المهلة المحددة".







ومن المتوقع استكمال الأعمال خلال يوم واحد، على أن تُعاد حركة السير إلى وضعها الطبيعي فور الانتهاء منها.

