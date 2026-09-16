قائد الجيش بالنيابة يتفقد مدرسة الفنون القتالية العسكرية في الوروار

تفقَّدَ قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده مدرسة الفنون القتالية العسكرية في الوروار، حيث جال في منشآت التدريب واطّلع على مشاريع تطوير المدرسة.



كما حضر إيجازًا حول نشاطات المدرسة والتعاون المستمر مع فريق التدريب الإيطالي، والتقى الضباط والعسكريين، مشيدًا ب"جهودهم في تطوير التدريب ورفع مستوى الاحتراف على صعيد الجيش".

