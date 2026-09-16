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سلام دان استهداف مكة المكرمة بمسيرة حوثية: هذه التصرفات تسهم في زعزعة أمن المنطقة
أخبار لبنان
2026-09-16 | 08:13
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سلام دان استهداف مكة المكرمة بمسيرة حوثية: هذه التصرفات تسهم في زعزعة أمن المنطقة
دان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بـ"أشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي، في استهانة بحرمة مكة المكرمة ومكانتها لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم. كذلك، إن مثل هذه التصرفات لا تهدّد أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها فحسب، بل تسهم في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها برمّتها".
وأكد الرئيس سلام ، "تضامن لبنان الكامل مع المملكة، قيادةً وشعباً، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يطال أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".
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