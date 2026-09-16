العاهل الأردني إلى فرنسا لحضور اجتماع دولي دعما للجيش اللبناني

غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عمان الأربعاء متوجها إلى فرنسا حيث يشارك في ترؤس اجتماع دولي يرمي إلى دعم الجيش اللبناني.



وقال بيان للديوان الملكي ان الملك عبد الله سيعقد في باريس مباحثات مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني جوزاف عون ويترأس معهما اجتماعا "لبحث سبل دعم الجيش اللبناني".



سيفتتح الاجتماع الذي تستضيفه باريس الخميس الرئيس الفرنسي إلى جانب نظيره اللبناني بمشاركة رؤساء أركان أو كبار المسؤولين العسكريين من فرنسا والمملكة المتحدة والأردن ولبنان والولايات المتحدة، وستكون المملكة العربية السعودية ممثَّلة أيضا.



وقالت الرئاسة الفرنسية إن الهدف من هذا الإجتماع يكمن في بحث "خطة انتشار" القوات المسلّحة اللبنانية بموجب عملية "واضحة وذات مصداقية وواقعية"، وذلك تمهيدا لتقديم المجتمع الدولي دعما "قويا وعملانيا"، سواء من خلال المساعدات المالية أو توفير المعدات أو التدريب.



ويتوجه الملك عبد الله بعد هذا الإجتماع إلى براغ، حيث يلتقي رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل، ورئيس الوزراء أندريه بابيش.



ويختتم الملك جولته التي ترافقه خلالها الملكة رانيا العبد?، في نيويورك حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات في دورتها الحادية والثمانين.



كما سيعقد على هامش الاجتماعات، لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين، بحسب بيان الديوان الملكي.