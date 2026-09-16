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أمن الدولة توقف مشتبها فيه بعمليات احتيال وانتحال صفة أمنية في الشمال
أخبار لبنان
2026-09-16 | 09:43
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أمن الدولة توقف مشتبها فيه بعمليات احتيال وانتحال صفة أمنية في الشمال
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
"توافرت للمديرية العامة لأمن الدولة معلومات عن قيام أحد الأشخاص بوضع إعلانات لاستئجار شاليهات في منطقة القموعة – فنيدق، عكار، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يستدرج المواطنين عبر طلب تحويل مبالغ مالية لقاء الحجز الذي تبين انه وهمي .
وبنتيجة التحريات التي أجرتها مديرية الشمال الإقليمية – مكتب طرابلس، تم التوصل إلى هوية شخص من التابعية السورية، يُدعى خ. س. أ.، يُشتبه في تورطه في عمليات الاحتيال وانتحال صفة أمنية، والإدعاء بأنه ينتمي إلى المديرية العامة لأمن الدولة.
وبعد متابعة والرصد تم تحديد مكان إقامته، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تم توقيفه بتاريخ 15/9/2026.
وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليات نصب واحتيال وانتحال حيث اوقف بجرمَي الاحتيال وانتحال صفة أمنية، وأودع المرجع القضائي المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
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