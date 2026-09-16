"الطاقة" توضح ليعقوبيان الإلتباس بشأن معملي الزوق والجية والنفط الروسي

صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الطاقة البيان الآتي:" إلتبس الامر على النائبة بولا يعقوبيان خلال إدلائها كلمتها في جلسة مساءلة الحكومة، إذ تناولت النزاع القضائي بين مؤسسة كهرباء لبنان وبين الشركة المشغلة لمعملي الزوق والجية والذي يحول دون تشغيلهما، فأشارت الى ان الملف أحيل للحفظ منذ آذار الماضي. غير ان هناك نزاع قضائي آخر وما زالت تنظر فيه غرفة العجلة في مجلس شورى الدولة.



كما تناولت النفط الروسي ويهمنا أن نوضح ان الوزير جو الصدي تقدم بتاريخ 23/9/2025 بإخبار للتحقيق بكل البواخر الآتية الى لبنان بعد تاريخ فرض العقوبات الأوروبية والأميركية على روسيا ولم يبتّ بها حتى الآن. لذا إقتضى التوضيح".