الدفاع المدني: 124 مهمّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني، بأن عناصرها نفذت في خلال الـ 24 ساعة الماضية، 124 مهمّة، توزعت كالآتي:اخماد حرائق: 60: أعشاب: 46، نفايات: 5، كهرباء: 3، منازل: 1، نفايات: 12، آليات متنوعة: 3، غرف: 1، مؤسسات: 1انقاذ: 1: من داخل مصعد: 1اسعاف: 19: حالات طارئة: 7، حوادث سير: 6، نقل مرضى: 6خدمات عامة: 33، نقل مياه الى مراكز إيواء النازحين: 3سلامة عامة: 8