أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دريان هنّأ سلام بتجديد الثقة بالحكومة: نقف الى جانبه وهو يعمل جاهدا للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان
أخبار لبنان
2026-09-17 | 09:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
دريان هنّأ سلام بتجديد الثقة بالحكومة: نقف الى جانبه وهو يعمل جاهدا للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان
هنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام "بتجديد الثقة بالحكومة التي نالتها من النواب".
وقال: "مهمة الحكومة الخروج بلبنان من النفق المظلم الذي يتخبط فيه، الى نور الإصلاحات التي بدأت تظهر معالمها رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن".
وجدد دريان "دعمه ووقوفه الى جانب رئيس الحكومة الذي يعمل جاهدا للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان".
ودعا "القوى السياسية الى التعاون مع الحكومة والوقوف الى جانبها ومؤازرتها، لإنقاذ البلد مما يمر به من اعتداءات إسرائيلية وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ومعيشية وإنمائية".
أخبار لبنان
دريان
نواف سلام
الثقة
الحكومة
التالي
الدفاع المدني: 124 مهمّة خلال الـ 24 ساعة الماضية
تدابير سير اليوم على أوتوستراد طبرجا بسبب أعمال صيانة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-22
تمارا الزين من البقاع: نعمل جاهدين لتفادي أزمات النفايات في مختلف المناطق
أخبار لبنان
2026-08-22
تمارا الزين من البقاع: نعمل جاهدين لتفادي أزمات النفايات في مختلف المناطق
0
آخر الأخبار
2026-09-12
إد ميليباند: نقف بحزم إلى جانب السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة هذه الهجمات
آخر الأخبار
2026-09-12
إد ميليباند: نقف بحزم إلى جانب السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة هذه الهجمات
0
أخبار لبنان
2026-08-20
السفير السعودي تفقد معبر المصنع: نقف الى جانب لبنان لاستعادة سيادته... رسامني: ندرك كيف فُقدت الثقة مع المملكة
أخبار لبنان
2026-08-20
السفير السعودي تفقد معبر المصنع: نقف الى جانب لبنان لاستعادة سيادته... رسامني: ندرك كيف فُقدت الثقة مع المملكة
0
خبر عاجل
18:46
سلام حول "انتهاء ولاية اليونيفيل": نعمل جاهدين مع شركائنا من أجل ضمان استمرار حضور دولي فاعل في الجنوب بعد انتهاء هذه الولاية بما يواكب الجيش اللبناني ويساهم في تثبيت الاستقرار
خبر عاجل
18:46
سلام حول "انتهاء ولاية اليونيفيل": نعمل جاهدين مع شركائنا من أجل ضمان استمرار حضور دولي فاعل في الجنوب بعد انتهاء هذه الولاية بما يواكب الجيش اللبناني ويساهم في تثبيت الاستقرار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:41
بايراقداريان افتتحت أولى الندوات الأكاديمية المنظمة ضمن فعاليات الأسبوع الرياضي: لضرورة حماية الصحة النفسية للرياضيين
أخبار لبنان
10:41
بايراقداريان افتتحت أولى الندوات الأكاديمية المنظمة ضمن فعاليات الأسبوع الرياضي: لضرورة حماية الصحة النفسية للرياضيين
0
اقتصاد
10:36
حملة "الاقتصاد" على المولدات... هذا ما قاله مدير حماية المستهلك للـLBCI
اقتصاد
10:36
حملة "الاقتصاد" على المولدات... هذا ما قاله مدير حماية المستهلك للـLBCI
0
أخبار لبنان
10:23
البركس: صفيحة المازوت ستتخطى حاجز الـ30 دولاراً الجمعة بسبب التصعيد العسكري في الخليج
أخبار لبنان
10:23
البركس: صفيحة المازوت ستتخطى حاجز الـ30 دولاراً الجمعة بسبب التصعيد العسكري في الخليج
0
خبر عاجل
10:20
لقاء بين عون وماكرون... واتفاق على تعزيز التعاون ولا سيما في المجال الاقتصادي والطاقة واستئناف التنقيب عن النفط والغاز بالبلوكات اللبنانية
خبر عاجل
10:20
لقاء بين عون وماكرون... واتفاق على تعزيز التعاون ولا سيما في المجال الاقتصادي والطاقة واستئناف التنقيب عن النفط والغاز بالبلوكات اللبنانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-05-30
خطر خفي يهدد الأطفال... تلوث الهواء يؤثر في نمو الجهاز التنفسي وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2026-05-30
خطر خفي يهدد الأطفال... تلوث الهواء يؤثر في نمو الجهاز التنفسي وهذه التفاصيل
0
منوعات
2026-05-09
"وفاة طبيعية" ثم عناق مواساة فتح أبواب الرعب... هكذا بدأ تفشّي "هانتا" على متن سفينة MV Hondius وانتشر بين الركاب
منوعات
2026-05-09
"وفاة طبيعية" ثم عناق مواساة فتح أبواب الرعب... هكذا بدأ تفشّي "هانتا" على متن سفينة MV Hondius وانتشر بين الركاب
0
خبر عاجل
2026-07-01
سلام للـLBCI: الرئيس بري حريص على أن نتعامل مع اي مسار مفاوضات بالحوار وهذا فحوى الاتصال
خبر عاجل
2026-07-01
سلام للـLBCI: الرئيس بري حريص على أن نتعامل مع اي مسار مفاوضات بالحوار وهذا فحوى الاتصال
0
خبر عاجل
2026-01-28
بري رفع الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الموازنة العامة الى الساعة ٦ مساء
خبر عاجل
2026-01-28
بري رفع الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الموازنة العامة الى الساعة ٦ مساء
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
19:42
أصالة تعود إلى الشام... عودة وطن وذكريات بعد 16 عامًا من الغياب
تقارير نشرة الاخبار
19:42
أصالة تعود إلى الشام... عودة وطن وذكريات بعد 16 عامًا من الغياب
0
تقارير نشرة الاخبار
19:41
لبنان يعيد إلى مصر جزءًا من تاريخها
تقارير نشرة الاخبار
19:41
لبنان يعيد إلى مصر جزءًا من تاريخها
0
تقارير نشرة الاخبار
19:37
٢٥٪ من أطفال لبنان يتعرضون للتحرش الكترونياً .. و"أبعاد" تشرك الأطفال في المواجهة
تقارير نشرة الاخبار
19:37
٢٥٪ من أطفال لبنان يتعرضون للتحرش الكترونياً .. و"أبعاد" تشرك الأطفال في المواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
19:33
يومان من المناقشة… واللبناني ينتظر النتيجة
تقارير نشرة الاخبار
19:33
يومان من المناقشة… واللبناني ينتظر النتيجة
0
تقارير نشرة الاخبار
19:32
سجالات نيابية حادّة في اليوم الثاني لمناقشة الحكومة...
تقارير نشرة الاخبار
19:32
سجالات نيابية حادّة في اليوم الثاني لمناقشة الحكومة...
0
أخبار لبنان
19:20
كلمة سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي...
أخبار لبنان
19:20
كلمة سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي...
0
تقارير نشرة الاخبار
19:19
تسريب اسم الرئيس ميشال عون في تحقيقات المرفأ وعون يدّعي
تقارير نشرة الاخبار
19:19
تسريب اسم الرئيس ميشال عون في تحقيقات المرفأ وعون يدّعي
0
تقارير نشرة الاخبار
19:14
واشنطن تترقب قرار الفائدة.. تحركات أميركية وإقليمية ولبنان يسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
19:14
واشنطن تترقب قرار الفائدة.. تحركات أميركية وإقليمية ولبنان يسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل
0
عالم الطبخ
19:13
سمك السلمون مع الكلامار وصلصة الترياكي: وصفة بحرية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
19:13
سمك السلمون مع الكلامار وصلصة الترياكي: وصفة بحرية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
13:07
بعد أيام على ولادة طفلها... يومي تشارك متابعيها صورًا مؤثرة مع ابنها GEE وتفاصيل استقبال المولود (صور)
موضة وجمال
13:07
بعد أيام على ولادة طفلها... يومي تشارك متابعيها صورًا مؤثرة مع ابنها GEE وتفاصيل استقبال المولود (صور)
2
أخبار لبنان
13:54
رئيس الجمهورية السابق ميشال عون يتقدم بشكوى جزائية بجرائم "اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرّية التحقيق" في قضية انفجار المرفأ
أخبار لبنان
13:54
رئيس الجمهورية السابق ميشال عون يتقدم بشكوى جزائية بجرائم "اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرّية التحقيق" في قضية انفجار المرفأ
3
خبر عاجل
08:03
"بعد تضاعف سعر المازوت"... ارتفاع سعر ربطة الخبز 5000 ليرة
خبر عاجل
08:03
"بعد تضاعف سعر المازوت"... ارتفاع سعر ربطة الخبز 5000 ليرة
4
أخبار لبنان
19:20
كلمة سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي...
أخبار لبنان
19:20
كلمة سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي...
5
اسرار
05:40
أسرار الصحف 17-9-2026
اسرار
05:40
أسرار الصحف 17-9-2026
6
أخبار لبنان
14:13
سلام دان استهداف مكة المكرمة بمسيرة حوثية: هذه التصرفات تسهم في زعزعة أمن المنطقة
أخبار لبنان
14:13
سلام دان استهداف مكة المكرمة بمسيرة حوثية: هذه التصرفات تسهم في زعزعة أمن المنطقة
7
خبر عاجل
19:20
حركة أمل تمنح الحكومة الثقة والنائب قبلان قبلان يصوّت لها قائلاً: "مع الأسف ثقة" فيما انسحب نواب حزب الله من الجلسة من دون التصويت
خبر عاجل
19:20
حركة أمل تمنح الحكومة الثقة والنائب قبلان قبلان يصوّت لها قائلاً: "مع الأسف ثقة" فيما انسحب نواب حزب الله من الجلسة من دون التصويت
8
تقارير نشرة الاخبار
19:19
تسريب اسم الرئيس ميشال عون في تحقيقات المرفأ وعون يدّعي
تقارير نشرة الاخبار
19:19
تسريب اسم الرئيس ميشال عون في تحقيقات المرفأ وعون يدّعي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More