دريان هنّأ سلام بتجديد الثقة بالحكومة: نقف الى جانبه وهو يعمل جاهدا للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان

هنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام "بتجديد الثقة بالحكومة التي نالتها من النواب".



وقال: "مهمة الحكومة الخروج بلبنان من النفق المظلم الذي يتخبط فيه، الى نور الإصلاحات التي بدأت تظهر معالمها رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن".



وجدد دريان "دعمه ووقوفه الى جانب رئيس الحكومة الذي يعمل جاهدا للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان".



ودعا "القوى السياسية الى التعاون مع الحكومة والوقوف الى جانبها ومؤازرتها، لإنقاذ البلد مما يمر به من اعتداءات إسرائيلية وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ومعيشية وإنمائية".