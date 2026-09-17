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البركس: صفيحة المازوت ستتخطى حاجز الـ30 دولاراً الجمعة بسبب التصعيد العسكري في الخليج

أخبار لبنان
2026-09-17 | 04:23
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البركس: صفيحة المازوت ستتخطى حاجز الـ30 دولاراً الجمعة بسبب التصعيد العسكري في الخليج
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البركس: صفيحة المازوت ستتخطى حاجز الـ30 دولاراً الجمعة بسبب التصعيد العسكري في الخليج

 كتب نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البركس على منصة "اكس": "بكل اسف وطبعا بسبب التصعيد العسكري في الخليج العربي والبحر الاحمر والحرب الروسية الاوكرانية، فان صفيحة المازوت الديزل ستلحق بزميلتها صفيحة البنزين وتتخطى حاجز ٣٠ دولارا ، يوم الجمعة".

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