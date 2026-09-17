البركس: صفيحة المازوت ستتخطى حاجز الـ30 دولاراً الجمعة بسبب التصعيد العسكري في الخليج

حملة "الاقتصاد" على المولدات... هذا ما قاله مدير حماية المستهلك للـLBCI

حملة "الاقتصاد" على المولدات... هذا ما قاله مدير حماية المستهلك للـLBCI

لقاء بين عون وماكرون... واتفاق على تعزيز التعاون ولا سيما في المجال الاقتصادي والطاقة واستئناف التنقيب عن النفط والغاز بالبلوكات اللبنانية