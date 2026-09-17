تحرك للمودعين في وسط بيروت للمطالبة باسترداد حقوقهم وإشكال مع القوى الأمنية يوقع جرحى

نظمت" جمعية المودعين "بالتعاون مع" جمعية المودعين المغتربين"، تحركا في وسط بيروت لمطالبة الحكومة ومجلس النواب بخطة عادلة لاسترداد حقوقهم، تخللها إحراق للإطارات قبالة السرايا الحكومية في ساحة رياض الصلح.



وقد شهد التحرّك إشكالا بين المحتجين والقوى الأمنية أمام بنك بيروت، ما أدى إلى جرح عدد منهم.

