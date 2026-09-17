الرئيس سلام استقبل سفيري مصر واليونان في زيارتين وداعيتين لمناسبة انتهاء مهمتيهما في لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام السفير المصري في لبنان علاء موسى في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في بيروت.



كما استقبل الرئيس سلام سفيرة اليونان في لبنان ديسبينا كوكولوبولو، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمتها الديبلوماسية في لبنان.



