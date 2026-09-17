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شيخ العقل دان محاولة استهداف مكة المكرمة والتقى أبو فاعور
أخبار لبنان
2026-09-17 | 07:57
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شيخ العقل دان محاولة استهداف مكة المكرمة والتقى أبو فاعور
دان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى "المحاولة الآثمة لاستهداف مكة المكرّمة، قبلة المسلمين"، معتبراً أن هذا "التهديد يمثّل مساساً مباشراً بمشاعر المسلمين وانتهاكاً صارخاً لحرمة المقدّسات التي توجب صيانتها وتحييدها عن أي صراع سياسي أو عسكري"، مؤكّداً "استنكاره لاستهداف المملكة ورفضه لأي تعرّض للمقامات والأماكن الدينية أياً كانت"، وداعياً إلى "احترام قدسيتها وصونها".
من جهة أخرى، ولمناسبة تجديد مجلس النواب ثقته بالحكومة، رأى شيخ العقل أن "المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة تكمن في نقل لبنان من واقع التأزم إلى سكة الإنقاذ والإصلاح، في ظل التحدّيات الاستثنائية المحيطة بالوطن"، داعياً "القوى السياسية كافة إلى التضامن وتضافر الجهود وتغليب المصلحة الوطنية العليا، لتجاوز المرحلة الدقيقة ومواجهة تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية وما يرزح تحته لبنان من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ومعيشية".
لقاءات
واستقبل الشيخ أبي المنى في دار الطائفة - فردان اليوم عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور، وجرى البحث في قضايا وطنية عامة وأخرى متعلقة بشؤون الطائفة والمجلس المذهبي.
كما استقبل شيخ العقل وفداً من عائلة الراحل اللواء الركن رياض تقي الدين ومن بلدته بعقلين، لشكره على مواساته للعائلة والبلدة ومشاركته في مأتمه.
شانيه
وفي دارته في شانيه استقبل الشيخ أبي المنى معتمد مشيخة العقل في سيدني- استراليا الشيخ معدّي مغامس، بحضور الشيخ منير غرز الدين مستشار شيخ العقل لشؤون المعتمدين.
لجنة الأوقاف
وشارك شيخ العقل في اجتماع لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي، بحضور رئيسها المحامي حمادة حمادة والأعضاء.
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