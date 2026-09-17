"الريجي" تفتح موسم تبغ 2026 من رميش: انطلاق استلام المحاصيل ودعم للمزارعين في وجه الظروف الصعبة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" أنها ستبدأ الثلثاء 22 أيلول الجاري عملية استلام محاصيل التبغ لسنة 2026 وذلك انطلاقا من بلدة رميش وجوارها.



وأوضحت "الريجي" في بيان بعد استقبال رئيس إتحاد نقابات التبغ والتنباك في لبنان حسن فقيه ورئيس بلدية رميش حنا العميل أن عملية استلام المحاصيل "تُستَكمَل في بقية مناطق الجنوب وعكار والبقاع عندما يصبح المزارعون جاهزين لتسليمها".



وأضاف البيان :" أن رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي "أعطى توجيهاته بضرورة وأهمية مساعدة المزارعين على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها"، مشدداً على وجوب "أن تجري الأمور ضمن العلاقة التكاملية مع المزارعين.