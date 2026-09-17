دوري كميل شمعون إلى مثواه الاخير في دير القمر...

ودع حزب الوطنيين الأحرار رئيسه السابق والنائب السابق دوري كميل شمعون بعد مسيرة وطنية ونضالية طويلة.وقد اقيمت مراسم الجنازة في كنيسة سيدة التلة دير القمر، بحضور نجله رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل دوري شمعون وعائلته الصغيرة وشخصيات، اضافة الى أبناء دير القمر والشوف.وبعد صلاة الجنازة ألقيت كلمات بإسم العائلة والحزب حيث كان تأكيد على أن الراحل كان جزءا من تاريخ لبنان.