عون يبحث مع وفد صندوق النقد الدولي دعم التعافي والإعمار ومواصلة الإصلاحات

بحث الرئيس جوزاف عون مع وفد من صندوق النقد الدولي، برئاسة Ernesto Ramirez Rigo، في الدور الذي يمكن أن يضطلع به الصندوق في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشدداً على ضرورة أن تفضي المناقشات الجارية إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، تأخذ في الاعتبار خصوصية الوضع اللبناني والظروف الاقتصادية والمالية الراهنة.