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الرئيس بري استقبل بعثة "النقد الدولي" وسفير المانيا وبلدية رميش ورئيس"إيدال": ليضمن أي قانون حقوق المودعين وودائعهم كاملة
أخبار لبنان
2026-09-18 | 06:58
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الرئيس بري استقبل بعثة "النقد الدولي" وسفير المانيا وبلدية رميش ورئيس"إيدال": ليضمن أي قانون حقوق المودعين وودائعهم كاملة
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان ارنستو راميريز ريغو (Ernesto Ramirez Rigo)، في حضور الممثل المقيم للصندوق في لبنان يحيى سعيد والمستشارة في الصندوق مايا شويري ، والمستشار الاعلامي لرئيس المجلس علي حمدان.
وتخلل اللقاء عرض لمسار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد بعد إقرار المجلس النيابي قانون إعادة هيكلة المصارف والشروع في دراسة قانون الفجوة المالية، حيث كرر الرئيس بري أمام الوفد التأكيد على ضرورة أن يضمن أي قانون حقوق المودعين وودائعهم كاملة .
واستقبل بري سفير ألمانيا الجديد في لبنان توماس زاهنايزن في زيارة برتوكولية بعد تسلمه مهامه كسفير لبلاده، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمانيا .
ومن زوار الرئيس بري: رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة "إيدال" الدكتور ماجد منيمنة الذي أطلعه على برامج عمل المؤسسة، فرئيس بلدية رميش حنا العميل واعضاء المجلس البلدي، وتم عرض اوضاع البلدة ومطالب الصامدين من ابنائها وشؤوناً انمانية.
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