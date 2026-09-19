جعجع: المطلوب من وزير الزراعة أن يكمل ما بدأته الحكومة لتصريف الموسم الحالي من التفاح

مشكورة الحكومة لأنها أعادت فتح أبواب الدول العربية، ولاسيما دول الخليج، أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، وبالأخص في الوقت الحاضر أمام التفاح اللبناني.
وبالرغم من التقدم كله الذي شمل القطاع الزراعي في العالم أجمع، ما زال التفاح اللبناني زينة الموائد، متقدمًا على غيره في العالم…
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) September 19, 2026
مشكورة الحكومة لأنها أعادت فتح أبواب الدول العربية، ولاسيما دول الخليج، أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، وبالأخص في الوقت الحاضر أمام التفاح اللبناني.
وبالرغم من التقدم كله الذي شمل القطاع الزراعي في العالم أجمع، ما زال التفاح اللبناني زينة الموائد، متقدمًا على غيره في العالم…