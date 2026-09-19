جعجع: المطلوب من وزير الزراعة أن يكمل ما بدأته الحكومة لتصريف الموسم الحالي من التفاح

شكر رئيس حزب القوات اللبنانية الحكومة لأنها أعادت فتح أبواب الدول العربية، ولاسيما دول الخليج، أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، وبالأخص في الوقت الحاضر أمام التفاح اللبناني.



وقال: "بالرغم من التقدم كله الذي شمل القطاع الزراعي في العالم أجمع، ما زال التفاح اللبناني زينة الموائد، متقدمًا على غيره في العالم بأسره. لذلك، المطلوب من وزير الزراعة أن يكمل ما بدأته الحكومة، بتوفير مختلف التسهيلات المطلوبة لتصريف الموسم الحالي".