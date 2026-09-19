مايك هاكابي: إسرائيل ستواصل البقاء في جنوب لبنان إلى أن يصبح الجيش اللبناني قويًا

برز موقف أميركي جديد من التطورات في الجنوب، إذ قال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي أن الإسرائيليين سيواصلون البقاء في جنوب لبنان إلى أن يصبح الجيش اللبناني قويًا بما يكفي لتولّي مسؤولية الأمن.