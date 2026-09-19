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الراعي: "الحقيقة ما بتخوّف... الحقيقة بتحرّر"

أخبار لبنان
2026-09-19 | 06:38
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الراعي: "الحقيقة ما بتخوّف... الحقيقة بتحرّر"
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الراعي: "الحقيقة ما بتخوّف... الحقيقة بتحرّر"

بدعوة من لجنة وقف سيدة العناية، وبتولية البطريرك الماروني، ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذبيحة الإلهية في كنيسة مار أنطونيوس الكبير، بحضور عدد من الأساقفة والكهنة والراهبات ولجنة الوقفية وأبنائها وحشد من المؤمنين.

وكان البطريرك الراعي قد وصل من المقر البطريركي الصيفي في الديمان، يرافقه أمين السر العام الأب فادي تابت وأمين السر الخاص الخوري كاميليو مخايل. وكان في استقباله راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، والنائب البطريركي العام المطران أنطوان عوكر، وراعي أبرشية بعلبك – دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، وخادم الوقفية الأب أنطوان خضرا، إلى جانب عدد من الكهنة والراهبات ولجنة الوقفية وأبنائها.
 
 
واستهل الراعي زيارته بالصلاة أمام القربان المقدس في كنيسة سيدة العناية وإضاءة شمعة، قبل أن يتوجه إلى كنيسة مار أنطونيوس الكبير، حيث ترأس القداس الإلهي.
 

وبعد الإنجيل المقدس، تمحورت عظة البطريرك الراعي حول السؤال الذي طرحه بيلاطس على يسوع: "ما هي الحقيقة؟"، فرأى أن هذا السؤال لا يزال مطروحًا على كل إنسان، لأن المسيح جعل المؤمنين شهودًا للحقيقة، مدعوين لا إلى معرفتها فحسب، بل إلى إعلانها وعيشها، إذ إن الحياة من دون حقيقة تفقد معناها وغايتها.
 

ولفت الراعي إلى أن بيلاطس سأل عن الحقيقة لكنه لم ينتظر الجواب، فيما الإنسان مدعو إلى أن يقف أمام هذا السؤال وألا يهرب منه، لأن الحقيقة، مهما كانت متطلبة، ليست مصدر خوف، بل طريق إلى الحرية، مؤكدًا أن "الحقيقة ما بتخوّف، الحقيقة بتحرّر".

وحدد الراعي ثلاثة أبعاد أساسية للحقيقة: حقيقة الله، وحقيقة الإنسان، وحقيقة التاريخ. ففي حقيقة الله، ذكّر بالإيمان بالله الواحد المثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس، فالآب أحب العالم وأرسل ابنه يسوع المسيح، والروح القدس يقود الإنسان ويحقق فيه ثمار الروح.
 
 
أما حقيقة الإنسان، فأكد الراعي أنها تقوم على أن كل إنسان، مهما كان دينه أو لونه، هو محبوب من الله ومراد منه ومخلوق على صورته، ولذلك فإن حياته مقدسة وكرامته مصونة. وشدد على أهمية استعادة هذه الحقيقة في عالم يفقد فيه الإنسان، في كثير من الأحيان، معنى كرامته وقدسية حياته.
 

وتوقف الراعي بصورة خاصة عند حقيقة التاريخ، مؤكدًا أنه "ليس مجرد تعاقب للأحداث، بحلوها ومرّها، ولا أيامًا تمر الواحدة تلو الأخرى، بل هو مسرح يتحقق فيه تصميم الله. ومن هنا، فإن المؤمن لا يستطيع أن يكون متفرجًا على التاريخ، بل هو مدعو إلى قراءة "علامات الأزمنة" واكتشاف ما يطلبه الله منه في اللحظة التي يعيشها".

ودعا كل إنسان إلى أن يسأل نفسه: "لماذا أنا موجود في هذا الزمن وفي هذه الظروف بالذات؟ وما دوري في ما يجري من حولي؟ وكيف أكون معاونًا في تحقيق تصميم الله داخل تاريخ البشر؟".
 

أخبار لبنان

الراعي

سيدة العناية

الحقيقة

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