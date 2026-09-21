الوزير هاني يصدر قرارا بإنشاء مركز زراعي في بلدة القصر – قضاء الهرمل

أصدر وزير الزراعة نزار هاني قراراً يحمل الرقم 430/1 ينص على إنشاء مركز زراعي في بلدة القصر بقضاء الهرمل، وذلك استناداً إلى المراسيم التنفيذية ذات الصلة والأنظمة المرعية الإجراء.



ويأتي هذا القرار انسجاماً مع الاستراتيجية الزراعية الهادفة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الزراعية المقدمة عبر المراكز، وتخفيف أعباء الانتقال والتنقل عن كاهل المواطنين والمزارعين في المنطقة.



وفقاً للمادة الثانية من القرار، تشمل نطاق أعمال وخدمات المركز الجديد مجموعة من البلدات والقرى، وهي: القصر، جورا الحشيش، فيسان، الشربين، حوش السيد علي، سهلات المي، الكواخ، الخرايب، زغرين، البستان، حميرة، مزرعة سجد، مراح العين، الحريقه، بريصا، قنافذ، المعاصر، والسويسة.