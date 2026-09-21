وزارة التربية والتعليم العالي وGIZ لبنان تعقدان الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمشروع EDU GOV

واجه قطاع التربية والتعليم في لبنان في خلال السنوات الأخيرة تحديات وضغوطاً كبيرة، فيما يتطلع التلامذة والمعلمون وسائر أفراد الأسرة التربوية إلى خطوات ملموسة تسهم في تعزيز قدرة النظام التربوي على الاستجابة والاستدامة. وفي هذا الإطار، شكّل هذا الأسبوع محطة عملية جديدة بدعم من جمهورية المانيا الاتحادية، حيث عقدت وزارة التربية والتعليم العاليوGIZ الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمشروع الحوكمة في قطاع التربية في لبنان EDU GOV، وذلك بهدف دفع العمل المشترك قدماً دعماً لأولويات الإصلاح التربوي.



عُقد الاجتماع برئاسة وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، وبمشاركة فريق عملها ، وشارك عن الجانب الألماني كل من القائمة بالأعمال ونائبة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى لبنان السيدة ياسمين رايا، ورئيسة قسم التعاون الإنمائي السيدة أوتا سيمون، ومدير مكتب (GIZ) في لبنان السيد ماتياس فاغنر، ومدير مشروع EDUGOV السيد دينيس سيمون، إلى جانب مستشاري وزارة التربية والتعليم العالي، وشركاء المشروع وممثليهم.



وشكّل الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم العالي وGIZ والشركاء المنفذين، بما ينسجم مع رؤية الوزارة للتطوير والإصلاح التربوي، خصوصا في مجالات تعزيز الحوكمة وتطوير الهياكل والقدرات المؤسسية وتحسين ممارسات الإدارة المدرسية الدامجة.



والجدير ذكره أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تدعم وزارة التربية والتعليم العالي في تعزيز الدور الإداري للمناطق التربوية وتطوير قدراتها، إضافة إلى دعم تطوير الأطر المؤسسية والقانونية اللازمة لتعزيز فعالية الإدارة التربوية اللامركزية.وهذا يعني أنه عندما يتم دمج خدمات المكاتب الإقليمية في النظام العام، يحصل الطلاب وأولياء الأمور على خدمات أفضل وأكثر كفاءة.



وفي خلال الاجتماع، استعرض المشاركون التقدم المحرز في تنفيذ المشروع، وناقشوا الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، وأكدوا أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين وزارة التربية والتعليم العالي وGIZ والشركاء المنفذين للمشروع.



يتضمن المشروع العمل على المحاور الآتية :



* تعزيز الدور والقدرات الإدارية للمناطق التربوية من خلال تطوير الأطر المؤسسية والقانونية الناظمة لعملها.



* تنفيذ برامج تهدف الى بناء القدرات التي تراعي الاندماج الاجتماعي وتدعم الحوكمة التربوية لدى الجهات والكوادر التربوية المعنية.



* دعم تطوير الإدارة على مستوى المدارس وتعزيز التنسيق والتواصل في ما بين المستويات المركزية والإقليمية والمدرسية.



تهدف هذه التدخلات إلى تعزيز الترابط بين أولويات الإصلاح الوطني التي تقودها وزارة التربية والتعليم العالي وبين تطبيقها على مستوى المناطق التربوية والمدارس.



تشكّل الحوكمة الفعّالة والإصلاح المؤسسي ركائز أساسية لنظام تربوي قادر على أداء مهامه بكفاءة، وضمان حصول الأطفال والشباب في لبنان على تعليم شامل للجميع وبمستوى وجودة عاليين.



يُنفَّذ مشروع الحوكمة في قطاع التعليم في لبنان EDU GOVبتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وتتولى (GIZ) تنفيذه بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

