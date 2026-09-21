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مخفر الدامور يوقف متورطاً بإطلاق النار على أوتوستراد خلدة بعد شهرين من تواريه عن الأنظار

أخبار لبنان
2026-09-21 | 05:05
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مخفر الدامور يوقف متورطاً بإطلاق النار على أوتوستراد خلدة بعد شهرين من تواريه عن الأنظار
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مخفر الدامور يوقف متورطاً بإطلاق النار على أوتوستراد خلدة بعد شهرين من تواريه عن الأنظار

أوقفت قوى الأمن الداخلي شاباً لبنانياً (مواليد 2008) بتهمة إطلاق النار في الهواء من سلاح حربي من نوع "كلاشينكوف" من داخل سيارة على أوتوستراد خلدة، بعدما توارى عن الأنظار نحو شهرين.

وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أن معلومات توافرت لدى مخفر الدامور في وحدة الدرك الإقليمي حول الحادثة، وأن عناصر المخفر تمكّنوا من الحصول على مقاطع فيديو توثّق إقدام الفاعل على إطلاق النار، بعدما كان قد تباهى بفعلته عبر نشر فيديو على خاصية "الحالة" (Status) في تطبيق "واتساب".

وبتاريخ 9 أيلول 2026، وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكّنت دورية من مخفر الدامور من توقيفه في محلة حارة الناعمة، وضبطت بحوزته مسدساً حربياً وممشطاً وأربع طلقات.

وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على إطلاق النار، فيما تبيّن أن السلاح المذكور كان قد ضُبط سابقاً من قبل أحد الأجهزة الأمنية بحوزة شخص آخر جرى توقيفه بعد أيام من حادثة إطلاق النار.

ويجري التحقيق مع الموقوف لجهة تورّطه بأربع حالات إطلاق نار، بإشراف القضاء المختص.

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