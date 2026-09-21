وزارة الزراعة تعلن مواعيد مباريات الدخول إلى المدارس الزراعية الفنية للعام 2026-2027

أعلنت وزارة الزراعة إجراء مباريات الدخول إلى السنة الأولى في المدارس الزراعية الفنية الرسمية للعام الدراسي 2026-2027، وذلك خلال شهر أيلول، وفق المواعيد التالية:



المرحلة الأولى: يوم الخميس في 24 أيلول 2026.



المرحلة الثانية: يوم الأربعاء في 30 ايلول 2022.



المدارس المشمولة:



تُجرى الامتحانات في كل من المدارس الزراعية الفنية التالية: الفنار (المتن)، بعقلين (الشوف)، العبدة (عكار)، الخيام (مرجعيون)، النبطية، البترون، ناصرية رزق (زحلة)، وراشيا.



شروط الترشح:



يشترط في المتقدم للالتحاق بهذه المدارس ما يلي:



أن يكون لبناني الجنسية، أتمّ الخامسة عشرة من عمره ولم يتجاوز العشرين.



أن يكون حائزاً على الشهادة المتوسطة (البروفيه) على الأقل أو ما يعادلها رسمياً، أو حاصلاً على وثيقة الترشيح لامتحانات الشهادة المتوسطة.



أن يكون صحيح البنية.



تقديم الطلبات:



تُقدّم الطلبات في مهلة أقصاها يوم الأربعاء 23 أيلول 2026 للمباراة الأولى، ويوم الثلاثاء 29 أيلول 2026 للمباراة الثانية، وذلك في المراكز التالية:



مصلحة التعليم والإرشاد في الإدارة المركزية (وزارة الزراعة - بئر حسن، قبالة ثكنة هنري شهاب، الطابق الثاني).



المصالح الزراعية الإقليمية في المحافظات.



مراكز المدارس الزراعية الفنية الرسمية المذكورة أعلاه.



المستندات المطلوبة:



يُرفق بطلب الترشح المعتمد (والمرفق بطابع مالي) المستندات التالية:



نسخة مصدقة عن الشهادة الرسمية أو صورة عن وثيقة الترشيح.



إخراج قيد أساسي أو صورة عن بطاقة الهوية.



نسخة عن السجل العدلي (لا يعود تاريخها لأكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب).



شهادة صحية صادرة عن طبيب يعمل في مؤسسة رسمية عامة.



تعهد خطي من الطالب بنيل شهادة البروفيه خلال العامين الأولين من الدراسة.



صورتان شمسيتان.



مواد المباراة والمعافاة:



تتضمن المباراة مسابقات خطية مستمدة من منهاج الشهادة المتوسطة (البروفيه) في المواد التالية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنكليزية)، العلوم الطبيعية، الفيزياء، الكيمياء، والرياضيات.



هذا ويُعفى من خوض المباراة الحائزون على القسم الأول من شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً.



للاستفسار والتواصل:



يمكن الاتصال خلال الدوام الرسمي بمصلحة التعليم والإرشاد على الرقم 01/849631، أو بالمدارس الزراعية المعنية عبر الأرقام المخصصة لكل منطقة.

