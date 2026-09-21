كرامي قلّدت نقيب المعلمين "وسام المعلّم من الدرجة الأولى":الدفاع عن المعلّم ليس مطلبًا فئويًا بل دفاع عن مستقبل لبنان

شدّدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي على أن "الدفاع عن المعلّم ليس مطلباً فئوياً، بل دفاع عن مستقبل لبنان، لأن الدولة التي لا تحفظ كرامة معلّميها لا تستطيع أن تطلب منهم بناء أجيالها"، معتبرة أن "إصلاح التربية مدخل إلى إصلاح الدولة".



كلام كرامي جاء خلال احتفال أقامته نقابة المعلّمين في المدرسة المركزية – جونية، قلّدت فيه نقيب المعلّمين نعمه محفوض "وسام المعلّم من الدرجة الأولى"، تقديراً لمسيرة تجاوزت 43 عاماً في التعليم والعمل النقابي.



ورأت كرامي أن "التكريم لا يقتصر على شخص محفوض، بل يشكّل تحية إلى المعلّم اللبناني والمناضل النقابي"، مؤكدة أن كرامة المعلّم لا تقتصر على راتبه، بل تشمل الاعتراف بمكانته المهنية والتعامل معه شريكاً في تحسين المدرسة.



بدوره، اعتبر محفوض أن "الوسام تكريم لكل معلّم ومعلّمة ولكل مناضل دافع عن كرامة المهنة"، وتعهّد حمل قضية الأساتذة المتقاعدين "حتى الرمق الأخير"، رافضاً أن يتقاضى المعلّم المتقاعد "راتباً شبه مجاني لا يتخطى 200 دولار".



وتحدّث في الاحتفال الأمين العام للنقابة أسامة الأرناؤوط، والأب يوسف نصر، ورئيس رابطة أساتذة التعليم الابتدائي حسن جواد، ورئيس المنظمة العربية للتربية جمال الحسامي.



