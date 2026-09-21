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ناصر الدين أطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية وأعلن البدء بمسار جديد لتلقيح كبار السن: رزنامة اللقاحات الوطنية تتجاوز المعتمد في دول متقدمة
أخبار لبنان
2026-09-21 | 08:28
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ناصر الدين أطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية وأعلن البدء بمسار جديد لتلقيح كبار السن: رزنامة اللقاحات الوطنية تتجاوز المعتمد في دول متقدمة
شدّد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين على أنّ "الأزمات والحرب المستمرة لا تشكّل سببًا للتغافل عن ملف أساسي كالتلقيح"، وأعلن أنّ لبنان "يفتخر برزنامة لقاحات وطنية توازي المعتمدة في الولايات المتحدة وتتجاوزها في بعض الجوانب".
كلامه جاء خلال إطلاقه الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية 2026 تحت عنوان "قبل الشتوية، اللقاح أولوية"، في فندق غفينور روتانا – بيروت.
وحدّد ناصر الدين 29 أيلول موعدًا لبدء التلقيح بعشرة آلاف جرعة خُصّصت للفئات الأكثر عرضة للخطر، وأقرّ بأنّ الكمية "غير كافية"، ووعد بزيادتها تدريجيًا بدعم الشركاء. ولفت إلى توافر اللقاح في الصيدليات بسعر مقبول.
وفتح الوزير مسارًا جديدًا لتلقيح البالغين، وأمّن أكثر من 70 ألف جرعة من لقاح الالتهابات الرئوية لكبار السن PCV 20، بعد إدراجه في الرزنامة الوطنية وتوزيعه عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية. وكشف أنّه تفاوض مع مجلس الوزراء والبنك الدولي لاستبدال لقاحات كورونا المتبقية بهذا اللقاح وبأدوية للأمراض السرطانية.
ودعت رئيسة البرنامج الوطني للتحصين رندة حمادة كبار السن والأطفال والحوامل ومرضى غسيل الكلى والعاملين الصحيين إلى التلقيح سنويًا. وجدّد الوزير أمله بتأمين لقاح HPV للوقاية من سرطان عنق الرحم.
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